8 maart Internationale vrouwendag: Lonen omhoog, wapens neer

Op Internationale Vrouwendag, woensdag 8 maart organiseert het 8 maart-comité een landelijke manifestatie om 18:00 op de Dam in Amsterdam met een aansluitende demonstratie naar de Dokwerker onder het motto:Internationale solidariteit van vrouwen wereldwijd!

Voor vrouwenrechten, tegen geweld

Het 8 maart-comité strijd voor een bevrijde vrouw in een bevrijde maatschappij. Voor de rechten van vrouwen. Tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen. Vorig jaar kostte femicide opnieuw 43 vrouwen het leven.

De Internationale Vrouwenbeweging heeft haar wortels in het verzet tegen de voorbereidingen van de Eerste Wereldoorlog. Ook nu strijden we tegen de oorlog in Oekraïne. Een onrechtvaardige imperialistische oorlog van beide kanten. Van Rusland tegenover de VS en Europa om invloedssferen en de rijkdommen van Oekraïne. Ten koste van tienduizenden burgerslachtoffers en soldatenlevens. We strijden voor verhoging van de koopkracht.

Door de oorlog zijn de prijzen van voedsel en energie enorm gestegen. Inmiddels kan 6 op de 10 gezinnen moeilijk rondkomen. Tegelijkertijd maakte Shell een recordwinst van 38 miljard euro en neemt het vermogen van miljardairs in de energie- en voedingssector iedere dag met 600 miljoen toe.

Lonen omhoog en wapens neer

We strijden internationaal en steunen de strijd van vrouwen in Iran en Afghanistan, Koerdistan en Rojava in Noord-Syrië voor hun bevrijding. Verschillende vrouwen vertellen op de Dam over hun situatie en strijd.