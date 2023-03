Topvrouw Marguerite Soeteman-Reijnen treedt af als Chairman van Aon Holdings B.V.

Aon kondigt vandaag het vertrek aan van Marguerite Soeteman-Reijnen als Chairman van de Executive Board van Aon Holdings B.V. Na 33 jaar voor Aon werkzaam te zijn geweest, neemt zij per 1 april 2023 afscheid van Aon.

Topvrouw

Gedurende haar tijd bij Aon bekleedde Soeteman-Reijnen verschillende leidinggevende functies, waaronder Global Chief Marketing Officer voor Aon Inpoint. Buiten Aon bekleedt Soeteman-Reijnen verschillende non-executive en ambassadeursfuncties. Zo is zij Chairman van de Supervisory Board van Kelp Blue, vice Chairman van de Supervisory Board van het internationale advocatenkantoor NautaDutilh, lid van de wereldwijde Alumni board van Harvard Business School (USA), lid van de Raad van Toezicht van Koninklijke Defensiemusea en lid van de Board of Directors van de American Chamber of Commerce in Nederland. Zij is ook voorzitter van de raad van advies van SER Topvrouwen en namens de Nederlandse overheid de vertegenwoordiger van G20 EMPOWER, het genderdiversiteitsplatform van de G20.

Women empowerment

Soeteman-Reijnen is ambassadeur van UWC Maastricht en ondersteunt hun MENA Women Empowerment initiatief. In 2021 ontving Soeteman-Reijnen de prestigieuze Ambassador J. William Middendorf II Award voor haar diensten ter bevordering van de handels- en culturele betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Nederland binnen haar functie bij Aon en door haar inzet als bestuurslid bij de American Chamber of Commerce in Nederland. In 2022 ontving Soeteman-Reijnen ook een eredoctoraat in de filosofie van de Rai University, Ahmedabad, Gujarat, India voor haar activiteiten op het gebied van corporate governance en inclusie & diversiteit.

Inclusie en diversiteitsinitiatieven

Eric Andersen, President van Aon: “Namens haar collega’s wil ik Marguerite bedanken voor 33 jaar dienst bij ons bedrijf en de vele bijdragen die zij heeft geleverd aan onze business, corporate governance en inclusie & diversiteitsinitiatieven. We wensen haar het allerbeste in het volgende hoofdstuk van haar carrière. Later dit jaar vieren we haar bijdragen voor Aon tijdens een afscheidssymposium.”

Marguerite Soeteman-Reijnen: “Het is een eer geweest om Aon 33 jaar te mogen dienen. Tijdens mijn reis van stagiaire tot Chairman van Aon Holdings B.V., heb ik het voorrecht gehad om met veel getalenteerde mensen met diverse achtergronden samen te werken. Zij waren allemaal net zo gepassioneerd als ik over het doel van Aon, namelijk ervoor zorgen dat klanten beter geïnformeerd en geadviseerd worden. Het begeleiden van onze klanten in verschillende stadia van transitie en groei heeft mij enorm veel plezier gedaan. Ik ben dankbaar dat ik mijn ambities op het gebied van risico, leiderschap en inclusie & diversiteit binnen en buiten het bedrijf heb kunnen verwezenlijken. Het is het juiste moment om mijn nieuwsgierigheid te volgen en op zoek te gaan naar nieuwe dromen en uitdagingen.”