17-21 april: Week van de overgang ‘Als je weet hoe het zit met de overgang, kun je er wat mee doen.’

Je hebt het vast wel eens voorbij zien komen: een straatinterview over de overgang. Opvallend is dat de meeste mensen er eigenlijk maar heel weinig van afweten. Ook vrouwen zelf niet. Terwijl elke vrouw het in haar leven meemaakt.

Meer kennisĀ

Voor vrouwen is het een verademing als ze weten dat wat hen vaak ‘overkomt’ zo rond hun 40-45e gewoon de overgang is. Als ze kennis hebben van deze levensfase kunnen ze zelf stappen ondernemen en die hulp zoeken die zij nodig hebben.

Ongeveer 1,6 miljoen vrouwen in Nederland zitten in de levensfase waar overgangsklachten een grote rol spelen. Overgangsklachten hebben een negatieve invloed op het werkvermogen van vrouwen. Nederlands onderzoek toonde aan dat vrouwen met ernstige klachten 8,4 keer meer kans hebben op een slechter werkvermogen. Vierendertig procent van de variatie in werkvermogen van vrouwen tussen de 44 en 60 jaar wordt verklaard door de variatie in overgangsklachten. Verminderd werkvermogen kan vervolgens leiden tot ziekteverzuim. Ook in de werksituatie kan door aandacht voor dit thema het werkvermogen worden behouden en verzuim voorkomen.

Als vrouwen zelf ook meer kennis hebben van de overgang, kunnen ze ook stappen zetten naar het (h)erkennen van klachten en die vervolgens aan te pakken. Ook voor (zorg)professionals geldt dat ze voldoende kennis moeten hebben van deze levensfase, zodat ze vrouwen vanuit hun expertise kunnen ondersteunen of begeleiden op de werkvloer. De bedrijfsarts heeft hierin een belangrijke rol.

Wanneer begint het eigenlijk?

Een eerste ‘miskleun’ is de leeftijd waarop de overgang begint. Mensen noemen vaak in de 50 of zelfs 60 jaar. De eerste symptomen zijn er echter vaak al rond de 40/45 jaar. Alleen worden ze niet herkend. En dan is het ook lastig om er iets mee te doen. Ondertussen ervaren behoorlijk wat vrouwen dat ze niet lekker in hun vel zitten, snel moe zijn, slecht slapen of snel boos of juist heel verdrietig zijn. Wat en hoeveel je van je veranderende hormonen merkt, is voor jou anders dan voor je zus, vriendin, buurvrouw of collega. Het kan lijken op wat je moeder ervan merkte, maar dat hoeft niet.

Vroeger geen sprake van overgang

In de week van de overgang worden elk jaar overal in het land interessante events en verhelderende gesprekken georganiseerd rondom de overgang. Want als we feiten en verhalen delen, dan komen we meer te weten over deze bijzondere periode in een vrouwenleven. Wist je bijvoorbeeld dat vrouwen van vroeger niet in de overgang kwamen? Ze werden namelijk gemiddeld niet ouder dan 50….

Wat is er voor elke vrouw hetzelfde is als ze in de overgang is en daarna? Dat is onder meer dat de menstruatie verandert en stopt, de botten sneller brozer worden, hart en vaten sneller verouderen en de vochthuishouding opdroogt. De daling van de oestrogeenproductie is de ‘boosdoener’. Deze gezondheidsrisico’s en bijkomende klachten kunnen aangepakt worden. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst weten waar ze vandaag komen!

Meten = weten

Met behulp van de Greene scale kunnen vrouwen bijhouden wat ze ervaren en in welke mate. Omdat juist in de eerste periode van de overgang allerlei vage klachten kunnen komen en gaan, vergeet je ze ook snel weer als je je weer beter voelt. Totdat ze weer terugkomen of je weer wat anders in je vel zit. Houd je ze bij? Dan zie je het patroon! En zul je ook zien wat het effect is als je ze aanpakt. Ben je huisarts, POH, bedrijfsarts of POB en wil je een in een goed gesprek vrouwen van deze leeftijd verder helpen? Met behulp van de Greene scale kun je haar symptomen in kaart brengen.

Doe mee met de week van de overgang!

Professionals organiseren allerlei events. Via de media hoor je feiten en verhalen. Ga erheen, luister en praat mee, steek je licht op als vrouw, partner, zorgprofessional. Zorg dat je meer te weten komt over deze voor vrouwen vaak uitdagende levensfase. Het kan zomaar 10 jaar zijn waarin behoorlijk wat vrouwen zich niet optimaal voelen en daardoor niet lekker functioneren en werken. Als je weet hoe het zit, kun je daar iets mee doen!

Kijk op www.weekvandeovergang.nl