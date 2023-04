Verbeter vrouwenwelzijn, verminder uitval op de werkvloer

Welkom bij AAYA

De onlangs geopende online overgang kliniek AAYA biedt dé oplossing voor het overgang zorg hiaat in Nederland. Vrouwen kunnen vanaf hun 40e levensjaar gezondheidsklachten ervaren die vaak worden bestempeld als ‘vaag’ en toegeschreven aan te drukke levens, stress en zelfs vaak als burn out gediagnosticeerd. Terwijl 80% van de vrouwen klachten ervaart die gelinkt worden aan de (peri-)menopauze. Waarvan slechts 5% hierbij professionele hulp krijgt. Als vrouw moet je namelijk hard je best doen om een verwijzing te krijgen naar een overgangsspecialist, waar dan gigantische wachtlijsten zijn én die zich vooral bezighouden met uitzonderingen zoals vervroegde overgang.

Werkvloer

Midden veertigers worden regelmatig met een kluitje in het riet gestuurd, vinden geen oplossing voor hun klachten met soms grote gevolgen voor de tweede helft van hun leven. Niet zelden stranden relaties, ook carrières hebben te lijden onder deze overgang-gerelateerde klachten. Meer dan 1 op de 3 werkende vrouwen in de overgang zegt dat zij door hun klachten beperkingen ervaart in het functioneren op het werk. Maar minder dan de helft van deze groep die beperkingen ervaart, bespreekt hun klachten op het werk. Dit terwijl vrouwen die veel last hebben van overgangsklachten zich vaker ziek melden, langer nodig hebben om te herstellen, en minder productief zijn.

Het is hoog tijd om het tij te keren. Zodat 40+ vrouwen zich niet verloren voelen in hun lichaam, maar duidelijkheid krijgen over de oorzaak van hun klachten en deze op kunnen lossen. Om nog decennia te floreren op de arbeidsmarkt en te genieten van een fijn privéleven.

Taboe

De overgang heeft de afgelopen jaren niet of nauwelijks op de (maatschappelijke) agenda gestaan. Vrouwen worden geacht deze periode in stilte te doorstaan. Terwijl er zoveel tools zijn om klachten te verminderen of zelfs helemaal te elimineren. Op gebied van lifestyle en medisch. Bovendien is het voor jongere vrouwen prettig om ‘voorbereid’ te zijn op deze fase, zodat symptomen eerder kunnen worden herkend en aangepakt. AAYA roept daarom op het taboe te doorbreken en ervaringen te delen. Zodat in de toekomst niet de hormonen leidend zijn, maar de vrouw zelf.

AAYA-oprichter Drs. Marguerite van Randwijck-Jacobze (1971):

“Veel vrouwen met overgangsklachten belanden nu op de overgangspoli’s van ziekenhuizen. Hier zijn echter ook wachtlijsten en de overgangspoli’s zijn vooral voor vrouwen met specifieke overgangsproblemen zoals een vervroegde overgang. De overgang met klachten is iets wat in de eerste lijn thuishoort. Huisartsen hebben echter anno 2023 elke dag hun handen vol aan hun overvolle spreekuren. Terwijl alle vrouwen in meer of mindere mate te maken krijgen met de overgang en gerelateerde klachten. 80% van de vrouwen ervaart klachten die gelinkt worden aan de (peri-)menopauze. Slechts 5% krijgt hierbij professionele hulp. Deze hormonale klachten hebben effect op het dagelijks functioneren. Geen wonder dat hier zelfs relaties op stuk lopen en er veel uitval is op het werk in deze categorie. Ook wordt er soms de diagnose burn-out gesteld terwijl er sprake is van overgangsklachten. Ongelooflijk zonde, want met de juiste begeleiding en support is dit overbodig. Door het AAYA Online Overgang Consult aan te bieden willen wij die 95% ook de kans geven om deze levensfase happy en healthy door te komen. Zodat de tweede helft echt prettiger start!”

Voor werkgevers

Het eerder benoemde percentage uitval op werk wordt gerelateerd aan tal van klachten en varieert van maandelijks enkele dagen tot langdurige uitval door burn-out-achtige klachten. Dit kost werkgevers en uiteindelijk daarmee ook de Nederlandse economie veel geld. Door de overgang uit de taboesfeer te halen en huisartsen, HR-managers en de vrouwen zelf informatie en oplossingen te bieden, zien we ook maatschappelijk vele kansen op verbetering.

Kennis en cijfers

De professionals van AAYA combineren de resultaten van wetenschappelijk onderzoek met verschillende metingen zoals bloedanalyse, bloeddruk en gewicht voor een helder advies en behandelplan op maat. De gehele anamnese kan op afstand (online) plaatsvinden met behulp van onder meer een geniale thuistestkit:

AAYA Online Overgang Consult

Evidence-based. Direct actie, snel helderheid over klachten en holistisch advies en support als sleutel naar de oplossing. Met een brede aanpak, van leefstijl tot hormoonsuppletie. Alles onder één online dak dankzij compleet team dat bestaat uit gynaecoloog, leefstijl arts en overgangsconsulent. Binnen twee weken antwoorden en oplossingen voor een gezonde toekomst. Online: voor vrouwen uit heel Nederland! Het professionele, gespecialiseerde AAYA-team is dankzij de unieke onlinemethode voor iedereen beschikbaar. En, door de efficiënte werkwijze is er géén wachtlijst! De complete overgang check bestaat uit slechts twee consulten die de vrouw helpen zichzelf weer te herkennen, zich weer lekker in haar lichaam te voelen. Zodat ‘de achterban’ haar ware karakter weer ziet en ze opgelucht een geweldige ‘tweede helft’ tegemoet gaat.

OPEN HUIS TIJDENS DE WEEK VAN DE OVERGANG:

19 april 2023

11.00 – 14.00 uur

Voor wie:

Iedereen die meer wil weten over de overgang en hoe je van deze fase de mooiste van je leven kunt maken!

Gynaecoloog Marese Bulstra, Overgangsconsulente Marjolein Samplonius en Leefstijlarts Nathalie Versluis delen hun kennis en beantwoorden prangende vragen.

Er zijn drie sessies:

11.00 – 12.00 uur

12.00 – 13.00 uur

13.00 – 14.00 uur

RSVP via [email protected]