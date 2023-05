Boekentip voor Moederdag: Lieve Chris

Aanstaande zondag is het moederdag. Die ene speciale dag om je moeder in het zonnetje te zetten. Heb je in gedachte een boek te kopen voor moederdag denk dan eens in plaats van de ‘Zeven zussen’ aan het pas uitgekomen boek ‘Lieve Chris’.

Het Boek

Als de ME hardhandig een kraakpand in Amsterdam ontruimt, weet de zestienjarige Sasja ternauwernood te ontsnappen. Ze wordt gered door Christina en vanaf dat moment zijn ze onafscheidelijk.

Samen groeien ze op in het vervallen Amsterdam van de jaren tachtig, waar krakers en agenten om de ruimte vechten en jonge mensen hun weg proberen te vinden in het mijnenveld van jeugdwerkloosheid, een dreigende kernoorlog en de sleetse idealen van de jaren zestig.

Sasja en Christina zien het leven als een feest. Ze zijn aan niemand verantwoording schuldig over wat ze doen en met wie. Maar juist die onbevangen levenshouding zet de vriendschap zo onder druk dat ze er dertig jaar later nog steeds de gevolgen van ondervinden.

De schrijfsters

Sabine van den Eynden is scenarist en auteur. Ze publiceerde meerdere romans, maakte films met Pim de la Parra en Paul Ruven en schreef scenario’s voor o.a. GTST, Goudkust en Verliefd op Ibiza.

Antoinette Hoes is expert op het gebied van digitale media en communicatie. Met haar werk sleepte ze meerdere nominaties en prijzen in de wacht. Momenteel is ze Head of Global Strategy Group bij Innocean in Seoul.

Reacties van lezers

‘Aangrijpend, filmisch, een rollercoaster, in één ruk gelezen!’ – Paul Ruven

‘Een zorgvuldig opgebouwde, meeslepende roman over vriendschap, liefde en verlies.’ – Renée van Marissing

‘Knalhelder geschreven scènes, vol drama en tijdgeest, waarin twee vriendinnen stuiterend en lachend het echte leven nog even voor zich uitschuiven. Het Mokum van de tachtiger jaren prachtig en met intens plezier beschreven.’ – Ger Beukenkamp

‘Een pageturner. Beeldend en prikkelend geschreven. Ik had graag met de vriendinnen een nachtje willen stappen.’ – Cynthia Abma

Vanaf 10 mei 2023 bij uitgeverij Pluim de roman Lieve Chris van het auteursduo Sabine van den Eynden en Antoinette Hoes.