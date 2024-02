Maartje Blijleven & The Female Leaders Club

2024 belooft een succesvol jaar te gaan worden voor oprichter Female Leaders Club Maartje Blijleven, bekend van We Love Communities, met als hoogtepunt 7 Female Leaders en hun TEDtalks op 7 maart vanwege Internationale Vrouwendag.

Female Leaders Club

Voor vrouwen met een eigen bedrijf kan het erg nuttig zijn samen met andere vrouwelijke ondernemers te leren en te groeien. Hoewel er voor starters al veel georganiseerd wordt, miste Maartje Blijleven een businessclub voor ondernemers die al wat verder zijn met hun bedrijf. Om die reden richtte ze de Female Leaders Club op, een select groepje succesvolle vrouwelijke ondernemers die elkaar helpen bij het bereiken van hun doelen. Maartje Blijleven vertelt; “Misschien vraag je jezelf af wat een female leader is. En dat is natuurlijk een definitie die voor iedereen anders is. Veel succesvolle vrouwen, of ze nou in het bedrijfsleven zitten of ondernemer zijn, zien zichzelf helemaal niet als female leader. Zonde: want ze zijn wel degelijk een leider en daarmee rolmodel.

Mijn definitie van een female leader is een vrouw die selfmade is, die weet wat ze wil, die een visie heeft, die onderneemt, die een bedrijf heeft. Om bij de Female Leaders Club te komen of om voor de Podcast geïnterviewd te worden, is het belangrijk dat je op een bepaald niveau zit in de business. Dat niveau is moeilijk te bepalen, maar ergens trek je een grens. Die grens wil je eerlijk en transparant trekken en daarom hebben we qua omzet een ondergrens bepaald. Om lid te worden van de Female Leaders Club moet je minimaal 150.000 euro omzet draaien, echt ambitieus zijn, impact willen maken of een imperium willen bouwen.

Maar liefst 20% van de vrouwen in de Female Leaders Club zit boven de miljoen. Veel leden zitten op een half miljoen. Natuurlijk zegt omzet niet alles. Er zijn veel vrouwen die bewust minder verdienen. Maar het is wel belangrijk om het niveau hoog te houden in de businessclub. Want als je een scale-up bent, dan loop je tegen hele andere vraagstukken aan dan een start-up. Bijvoorbeeld: ga ik investeren in een bedrijfspand, of niet? Ga ik een team opbouwen, of niet? Wat ga ik wel delegeren? Wat blijf ik zelf doen? Welke processen breng ik in kaart? Wil ik mijn bedrijf misschien verkopen in de toekomst, of niet? Dat zijn allemaal vraagstukken waar een starter helemaal nog niet mee bezig is.”

Maartje Blijleven

Met 23 jaar ervaring als digital community expert voor grote bedrijven als KLM en Heineken, kwam de expertise van Blijleven ook goed van pas voor ondernemers. Al snel merkte ze de behoefte aan een community van gelijkgestemden. ‘‘Als je al wat verder bent in je bedrijf loop je tegen hele andere dingen aan,’’ vertelt ze. ‘‘Wat doe je met je team? Ga je mensen inhuren of neem je mensen in dienst? Ben je een eenmanszaak of ben je een bv? Je hebt een ton op de bank. Ga je het investeren? En waarin dan eigenlijk? Het zijn allemaal vraagstukken waar je pas tegen aanloopt als je wat verder bent in je bedrijf. En ik miste heel erg die business club in Nederland, waarbij je enerzijds connect en elkaar helpt groeien en anderzijds ook impact maakt en gaat masterminden.’’

Het antwoord op de vraag waarom ze de Female Leaders Club is gestart? “Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig, maar niet hetzelfde. En vrouwen lopen vaak tegen andere uitdagingen aan dan mannen. Uitdagingen die ze in een mannenwereld vaak niet zo goed kunnen bespreken. Overigens hebben we wel masterclasses die gegeven worden door mannen. Vorige week nog een over financiën en de allereerste Female Leaders Club bijeenkomst was er een man die die ons in de wereld van VR welkom heette.

Maar het is gewoon belangrijk om te kijken: wat is nou het verschil tussen vrouwelijk leiderschap en mannelijk leiderschap? En tegen welke vraagstukken loop je als vrouwelijke ondernemer aan? Dat kan heel praktisch zijn. Bijvoorbeeld: ik ga met m’n bedrijf naar het buitenland, waar moet ik op letten? Of: ik merk dat ik veel tijd kwijt ben aan huishoudelijke taken, hoe doen jullie dat eigenlijk? Hoe kunnen we dat slimmer, sneller, anders doen? Wat zie ik over het hoofd?

Tegelijkertijd kijken we natuurlijk ook hoe we kunnen samenwerken met mannen. Je hebt natuurlijk ook de He For She campagne. Dus het is niet zo dat we alleen maar met vrouwelijke experts willen werken. Maar we kijken wel hoe we elkaar als groep female leaders kunnen helpen. Welke vragen er spelen. Welke verhalen we naar buiten kunnen brengen. Hoe we onszelf op de kaart kunnen zetten en rolmodellen creëren voor de toekomst. De reden dat ik dat zo belangrijk vind, ligt eigenlijk heel dicht bij huis. Ik heb een zoon (16) en ik heb een dochter (13) en mijn zoon ziet zichzelf gewoon veel meer terug in mannelijke rolmodellen dan mijn dochter haarzelf terugziet in vrouwelijke rolmodellen. Ik geloof in de uitspraak ‘be the change you want to see”. Dus laten we daar gewoon zelf verandering in brengen.”

Het eerste jaar

Op dit moment is Blijleven ongeveer een jaar bezig met de Female Leaders Club. ‘‘Het eerste jaar was echt een pilotjaar waarin we gingen testen. Wat werkt wel, wat werkt niet? Op basis daarvan is de club dit jaar eigenlijk volwassen geworden. We doen van alles. Van het organiseren van een event met zeven TEDtalks tot het geven van een podium om elkaar te helpen en masterminden. Misschien denk je: wat is dat? Dan ga je elkaar dus helpen volgens het mastermind format: de eerste vijf minuten heb je de tijd om je vraag in te brengen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: hoe kan ik meer klanten aantrekken online? De vijf minuten die volgen kunnen de andere vrouwen jou vragen gaan stellen om de context beter te begrijpen. Vervolgens heb je vijf minuten waarbij de andere vrouwen jou advies geven. En je moet je voorstellen, dit zijn allemaal hele succesvolle vrouwen, dus je krijgt mega waardevolle ideeën die potentieel miljoenen waard zijn. Dus dat is echt heel erg tof!’’

Ambities

Nu het eerste jaar achter de rug is, zijn er meer ambities voor de Female Leaders Club.. Dus besloten we een evenement te organiseren met een goede camera ploeg, een mooie locatie samen met regisseur Josefine van Ezinga van Asdonk en TEDx spreker coach Jessica Lynch. Al die mensen brengen we op 7 maart, een dag voor internationale vrouwendag, bij elkaar zodat er zeven onwijs goede talks gegeven kunnen worden. We bundelen de krachten en maken we een subgroep waarin we samen optrekken. Heel waardevol!’’

Maartje Blijleven over haar Female Leaders Club: ‘‘Samen komen we verder’’

Masterminden

Inmiddels heeft Blijleven al heel wat positieve ervaringen met masterminden. ‘‘Veel vrouwen liepen tegen de vraag aan hoe ze hun geld het beste konden investeren. Ze vroegen zich af wat het beste moment is om van een eenmanszaak naar een BV te gaan. En als je dan een BV start, of je er een start of een holding en werkmaatschappij. Thessa van Huis van Financiën, ook een van de Female Leaders, heeft toen op eigen initiatief een bijeenkomst georganiseerd en een presentatie van 1,5 uur gegeven over deze onderwerpen met hele concrete voorbeelden waarbij de andere vrouwen vragen konden stellen. Op die manier helpen we elkaar echt verder.’’

Teruggeven aan de jongere generatie

De manier waarop deze business club is opgericht is uniek in Nederland en België. Volgens Blijleven komt dat vooral omdat er de diepte in wordt gegaan. ‘‘Het zijn allemaal vrouwen die steengoed zijn in hun vak. Ik ben namelijk streng met de selectie, je komt er niet zomaar bij. Daarnaast kijk ik of de vrouwen die zich aanmelden ook goed zijn qua hart. Of ze ook echt iets terug willen geven aan de jongere generatie vrouwelijke ondernemers. Zo organiseren we bijvoorbeeld een aantal keer per jaar een speciale bijeenkomst voor de Young Female leaders. We gaan dan ook weer volgens hetzelfde principe masterminden waarbij vrouwelijke ondernemers onder de 27 jaar een business vraagstuk mogen indienen. We kiezen er een aantal uit en die worden door de meer ervaren Female Leaders geholpen. Ze krijgen advies en concrete tips waar ze meteen mee aan de slag kunnen. Dat vind ik zo tof, want ik heb dat zelf gewoon heel erg gemist. Ik ben al vanaf mijn vijftiende ondernemer en heel ambitieus en ik miste destijds die rolmodellen. Daarin ben ik niet uniek en daarom vinden we het als groep ook heel tof dat we iets aan de jongere generatie kunnen teruggeven.’’

Female Leaders Club podcast

De Female Leaders Club is een gesloten community waar je alleen bij kunt als je lid bent. Maar ook als je niet lid bent kun je leren van de ervaringen van anderen. ‘‘De Female Leaders Podcast bestaat uit eerlijke verhalen over leiderschap, community building en ondernemen. Dit jaar wil ik 100 inspirerende vrouwen interviewen, zodat we al die verhalen ook met de wereld delen. En tegelijkertijd aan media en laten zien ‘dat we er wel zijn’. Want er wordt altijd gezegd dat bepaalde vrouwelijke rolmodellen er gewoonweg niet zijn, terwijl dat natuurlijk onzin is. Door allemaal toffe female leaders te interviewen en hen een podium te bieden en hun verhaal te laten vertellen, maken we een statement. Daarnaast maken we het een stuk makkelijker voor iedereen die op zoek is naar inspirerende vrouwelijke ondernemers als gast of spreker. We gaan laten zien wat hun verhaal is. Successen, fuck ups, de weg naar succes… Alles wil ik naar boven halen. Om weer anderen te inspireren en hopelijk daarmee nog veel meer female leaders te krijgen.’’

Samenwerkingen

Het komend jaar wil Blijleven nog meer inzetten op samenwerken en community building. ‘‘We zijn in gesprek met de overheid en ook corporates vinden het interessant wat we doen. Samen kijken we hoe we krachten kunnen bundelen om vrouwelijk ondernemerschap, maar ook vrouwelijk leiderschap echt op de kaart te zetten. Dat kunnen we helemaal niet alleen, dus we zoeken ook slimme partners om dat samen te doen.’’

Ambities

‘‘Over vijf jaar wil ik dat de Female Leaders Club echt een begrip is in Nederland en België. Dat we leden uit alle branches hebben, zodat we elkaar nog beter kunnen helpen. Dus ik zie dat echt als een soort virtueel netwerk dat ligt over Nederland en België, met overal connecties, zodat je elkaar verder kan helpen. En ik wil ook graag internationaal gaan. De wereld ligt namelijk aan onze voeten. We spreken allemaal goed Engels en de grenzen vervagen met online ondernemen. Je kan overal eigenlijk werken en ik vind het heel tof om een soort hubs te hebben in het buitenland zodat je overal ter wereld een netwerk hebt en makkelijk internationaal kunt gaan met je bedrijf. Hoe tof is het als je als vrouwelijke ondernemer bijvoorbeeld naar Amerika wil gaan, dat je weet dat je bij de Female Leaders Club Miami terecht kan? Dat je daardoor bijvoorbeeld een betrouwbare advocaat kent. Of iemand anders die snapt hoe het zit met vergunningen en die daar een heel netwerk heeft. Zodat jij makkelijker je business kunt starten.’’

Samen verder komen

Blijleven ontvangt veel positieve reacties op haar initiatief. ‘‘Een van onze Female Leaders vertelde dat ze gewoon onderdeel wilde zijn van een leuke groep met powervrouwen, maar dat het zoveel meer dan dat blijkt te zijn. Ze vertelde me dat ze helemaal zichzelf kan zijn. Dat het fijn is om in een omgeving te zijn waar iedereen elkaar alles gunt en elkaar echt verder wil helpen. Dat is het mooiste compliment dat ik kan krijgen als initiatiefnemer. Een droom die uitkomt. Samen komen we verder.’’