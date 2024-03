In de Spotlight: Regisseur Josefine Ezinga van Asdonk over de United Nations

In de wereld van film en storytelling is er een vrouwelijk regisseur aan het firmament met een missie: Josefine Ezinga van Asdonk. Wat haar werk zo uniek maakt, is naast haar talent voor het vertellen van verhalen, ook haar diepe betrokkenheid bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations.

Josefine Ezinga van Asdonk is een expert op het gebied van het gebruik van video en films om belangrijke verhalen te vertellen op een toegankelijke manier. Haar missie? Verhalen vertellen vanuit een vrouwelijk perspectief die van cruciaal belang zijn voor het begrip en de vooruitgang van onze samenleving, en dit doen in een taal die iedereen kan begrijpen – van jong tot oud, van expert tot leek.

De Sustainable Development Goals, ook bekend als de SDG’s, zijn zeventien doelstellingen die zijn vastgesteld door de United Nations om tegen 2030 wereldwijde uitdagingen aan te pakken zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en meer. Josefine gelooft sterk in de kracht van storytelling om deze doelen onder de aandacht te brengen en mensen te inspireren tot actie.

“Als filmmakers hebben we een unieke mogelijkheid om complexe kwesties op een begrijpelijke en boeiende manier over te brengen,” zegt Josefine. “Door verhalen te vertellen die resoneren met mensen op een emotioneel niveau, kunnen we hen motiveren om betrokken te raken en bij te dragen aan positieve verandering.” Ze heeft een speciale affiniteit voor het vertalen van complexe onderwerpen naar “Jip en Janneke taal”, zodat zelfs de jongsten onder ons de boodschap kunnen begrijpen.

Waar werk je momenteel aan?

“In 2019 zijn we met mijn team bij Vnieuws.nl en UNwomen gestart samen te werken met het grootste platform voor korte film, Shorst.tv. Dit resulteerde niet alleen in een eigen TVkanaal op ShortsTV speciaal voor UNwomen, maar ook met een nieuw TV programma UNwomen&Movies op ZiggoTV. Elk kwartaal regisseer ik samen met ShortstTV dit programma dat gepresenteerd wordt door Rene Mioch. Niet alleen komen er films aanbod die de SDG’s aantippen, maar interviewt Rene Mioch deze filmmakers en voert hij gesprekken met influencers, deskundigen die betrokken zijn bij de bijbehorende onderwerpen als watermanagement, vrouwenrechten en veiligheid.”

Wat je vooral drijft om specifiek deze projecten te doen?

“Als moeder van een dochter en een zoon wil ik ik graag bijdragen aan de maakbare wereld. Niet alleen omdat ik me zorgen maak, maar ook om een betere wereld achter te laten voor de volgende generaties. Via films kun je mensen in het hart (be)raken. Een gesprek starten. Een verhaal vertellen. Mooie verhalen die inspireren en belangrijke onderwerpen aantippen. Toen ik moeder werd van mijn dochter Olivia werd ik ook ambassadeur bij United Nations en de He for She movement. Willen we meisjes helpen om een gelijkwaardige wereld te creeren, dan zijn mannen ook heel belangrijk. Mannen kunnen ons helpen hiermee. Als ambassadeur ben ik mijn eerste film hierover gaan maken. ”

Waar kunnen we ‘De wereld van mijn dochter’ zien en waar gaat het over?

“Op 9 mei zal ShortsTV mijn film uitzenden. Deze zal te zien zijn op het UNwomen TV kanaal waarbij er ook een aantal andere vrouwelijk regisseurs hun films tonen. Vanuit de wereld van mijn dochter belicht ik de belangrijke rol van vaders. In de film speellt Charlie Luske de vader van Olivia. Mijn eigen dochter speelde zelf de hoofdrol. Vader en dochter komen enkele weken samen thuis te zitten tijdens Corona. Deze tijd was niet alleen dramatisch voor kinderen, echter het bracht vader en dochter ook dichter naar elkaar toe. Met als resultaat dat de vader meer kwaliteit en vaardigheden samen met zijn dochter wilden ontwikkelen. Een rol van een vader is enorm belangrijk voor meisjes. ”