Tanja Jess en gynaecoloog Manon Kerkhof over een gevoelig onderwerp

In een wereld waar kennis en inzicht over gezondheid en welzijn steeds belangrijker worden, brengt Tanja Jess een verfrissend perspectief naar voren met haar podcastserie “Kaarten op Tafel”. Met een nadruk op openhartige gesprekken en diepgaande inzichten, belooft de serie luisteraars te informeren en te inspireren op diverse gebieden van het leven.

In deze aflevering van “Kaarten op Tafel” verwelkomt een bijzondere gast, Manon Kerkhof, gynaecoloog en oprichter van de Curilion Vrouwenkliniek in Haarlem. Als pionier in haar vakgebied biedt Kerkhof niet alleen medische expertise, maar ook een unieke benadering van integrale zorg voor vrouwen. Met een focus op gynaecologie, urogynaecologie, echoscopie en seksuologie, is de Curilion Vrouwenkliniek een baken van deskundigheid en empathie in de medische wereld.

Naast haar werk als gynaecoloog heeft Manon Kerkhof ook haar kennis gedeeld door middel van het boek “Ook leuke meisjes worden 50”. Hierin werpt ze een helder licht op een onderwerp dat vaak in de schaduw blijft: de overgang. Met vragen die velen bezighouden, zoals de rol van bio-identieke hormonen, de waarheid achter borstkanker en hormoonsuppletie, en de beschikbare producten op de markt, biedt Kerkhof een kompas voor vrouwen in deze fase van hun leven.

In de podcastaflevering deelt Kerkhof niet alleen haar expertise, maar ook haar passie voor het informeren en ondersteunen van vrouwen in de overgang. Ze bespreekt niet alleen de medische aspecten, maar ook de emotionele en psychologische reis die vrouwen doormaken tijdens deze periode. Bovendien werpt ze licht op haar bijdrage aan het theater, waar ze een platform biedt voor openhartige gesprekken en empowerment voor vrouwen.

Met “Kaarten op Tafel” en de inspirerende inzichten van Manon Kerkhof is deze podcastserie een waardevolle toevoeging aan het landschap van gezondheids- en welzijnsinformatie. Tanja Jess nodigt luisteraars uit om deel te nemen aan deze boeiende reis van ontdekking en groei, waarbij geen onderwerp onbesproken blijft en geen vraag onbeantwoord blijft.