Steeds meer bedrijven lopen tegen hetzelfde probleem aan: er is onvoldoende ruimte op het elektriciteitsnet. Nieuwe aansluitingen worden uitgesteld, uitbreidingsplannen lopen vertraging op en verduurzamingsprojecten blijven liggen. Netcongestie is daarmee uitgegroeid tot een van de grootste uitdagingen voor bedrijventerreinen.

Tegelijkertijd groeit de vraag naar elektriciteit snel. Elektrische voertuigen, warmtepompen, productiemachines en zonnepanelen zorgen voor hogere piekbelastingen. Energieopslagsystemen bieden in veel gevallen een praktische manier om slimmer met beschikbare netcapaciteit om te gaan.

Direct antwoord: Energieopslagsystemen als oplossing voor netcongestie op bedrijventerreinen maken het mogelijk om elektriciteit op te slaan wanneer de vraag laag is en deze later te gebruiken tijdens piekmomenten. Daardoor neemt de druk op het net af en ontstaat meer ruimte voor groei, verduurzaming en efficiënter energiegebruik.

Waarom netcongestie een groeiend probleem is

Het Nederlandse elektriciteitsnet is jarenlang ontworpen voor een andere energievraag dan vandaag. Waar bedrijven vroeger vooral energie afnamen, leveren zij tegenwoordig ook stroom terug via zonnepanelen of andere duurzame installaties.

Op veel bedrijventerreinen ontstaan hierdoor pieken die het netwerk moeilijk kan verwerken. Netbeheerders moeten daarom soms aanvragen voor extra capaciteit uitstellen. Voor ondernemers kan dit betekenen dat nieuwe machines niet kunnen worden aangesloten of dat uitbreidingsplannen maanden of zelfs jaren vertraging oplopen.

Daarnaast zorgt onzekerheid over beschikbare netcapaciteit voor lastige investeringsbeslissingen. Een bedrijf dat wil verduurzamen, wil vooraf weten of de benodigde stroom beschikbaar is. Wanneer die zekerheid ontbreekt, worden investeringen vaak uitgesteld.

Hoe energieopslagsystemen netcongestie verminderen

Een energieopslagsysteem slaat elektriciteit tijdelijk op in batterijen. Deze opgeslagen energie kan later worden ingezet wanneer de vraag hoger is of wanneer het elektriciteitsnet zwaar wordt belast.

Daardoor ontstaat een buffer tussen opwekking, verbruik en het openbare net. Vooral op bedrijventerreinen met veel zonnepanelen kan dit grote voordelen opleveren. Overtollige zonnestroom gaat niet direct terug naar het netwerk, maar wordt eerst opgeslagen voor later gebruik.

Bedrijven kunnen hiermee piekverbruik afvlakken. Dat betekent dat er minder vermogen tegelijk van het net wordt gevraagd. Juist deze pieken vormen vaak de oorzaak van congestieproblemen.

Piekbelasting afvlakken

Een productiebedrijf gebruikt bijvoorbeeld vooral energie tijdens de ochtend- en middaguren. Door een batterij buiten deze piekuren op te laden en tijdens drukke momenten te ontladen, blijft de belasting van de netaansluiting stabieler.

Dit kan helpen om binnen bestaande contractcapaciteit te blijven. Daardoor wordt uitbreiding soms mogelijk zonder direct een zwaardere aansluiting aan te vragen.

Slim omgaan met eigen opwek

Veel bedrijven beschikken inmiddels over zonnepanelen. Op zonnige dagen wordt regelmatig meer stroom opgewekt dan direct nodig is. Zonder opslag gaat deze energie terug naar het net.

Met een batterij blijft de energie beschikbaar voor later gebruik. Daardoor stijgt het eigen verbruik van opgewekte stroom en neemt de belasting van het elektriciteitsnet af.

Financiële voordelen voor bedrijven

Naast het verminderen van netcongestie kunnen energieopslagsystemen ook financieel aantrekkelijk zijn. De exacte opbrengst verschilt per situatie, maar verschillende voordelen komen regelmatig terug.

Bedrijven kunnen besparen door energie in te kopen tijdens goedkopere uren en deze later te gebruiken wanneer tarieven hoger liggen. Ook kunnen piekbelastingen worden beperkt, wat invloed kan hebben op netwerkkosten en contractafspraken.

Wie zich verdiept in de mogelijkheden van energieopslagsystemen op Intercel.eu , ziet dat opslag steeds vaker onderdeel wordt van een bredere energiestrategie. Daarbij draait het niet alleen om kostenbesparing, maar ook om flexibiliteit en toekomstbestendigheid

Een belangrijk aandachtspunt is wel een goede analyse vooraf. De capaciteit van de batterij moet aansluiten op het daadwerkelijke verbruiksprofiel. Een te klein systeem levert beperkt voordeel op, terwijl een te groot systeem onnodige investeringskosten kan veroorzaken.

Wanneer is energieopslag interessant op een bedrijventerrein?

Niet ieder bedrijf heeft dezelfde energiebehoefte. Toch zijn er enkele situaties waarin opslag vaak interessant blijkt.

Bedrijven met zonnepanelen en terugleveringspieken

Organisaties die willen uitbreiden maar beperkte netcapaciteit hebben

Ondernemingen met grote verschillen tussen dag- en nachtverbruik

Locaties met elektrische voertuigen of laadpleinen

Bedrijventerreinen die gezamenlijk energiemanagement willen toepassen

Vooral collectieve oplossingen winnen aan populariteit. Meerdere bedrijven kunnen dan profiteren van gedeelde opslagcapaciteit. Hierdoor wordt beschikbare netruimte efficiënter benut.

Lokale energiehubs als volgende stap

Op steeds meer bedrijventerreinen ontstaan plannen voor lokale energiehubs . Hierbij werken meerdere bedrijven samen om energie slimmer te produceren, gebruiken en opslaan.

Een batterij speelt binnen zo'n systeem vaak een centrale rol. Overtollige energie van het ene bedrijf kan worden opgeslagen en later beschikbaar komen voor andere gebruikers binnen dezelfde omgeving.

Deze aanpak maakt bedrijventerreinen minder afhankelijk van externe netuitbreidingen. Bovendien ontstaat meer controle over het eigen energiebeheer.

Waar moet je op letten bij de keuze voor een systeem?

Een succesvolle investering begint met inzicht in het energieverbruik. Zonder goede data is het lastig om de juiste capaciteit te bepalen.

Kijk daarom naar zaken zoals piekverbruik, jaarlijkse energiekosten, beschikbare netcapaciteit en toekomstige uitbreidingsplannen. Ook de levensduur van batterijen en onderhoudsvereisten verdienen aandacht.

Op Intercel.eu is informatie beschikbaar over verschillende toepassingen van batterijopslag binnen zakelijke omgevingen. Dat helpt bij het vormen van een realistischer beeld van de mogelijkheden voor specifieke bedrijfssituaties.

Daarnaast is het verstandig om verder te kijken dan alleen de aanschafprijs. Een systeem dat goed aansluit op het verbruiksprofiel levert vaak meer waarde op dan een goedkoper alternatief dat minder effectief wordt ingezet.

Energieopslagsystemen inzetten voor groei en flexibiliteit

Netcongestie zal de komende jaren voor veel bedrijventerreinen een belangrijk aandachtspunt blijven. Tegelijkertijd zoeken bedrijven naar manieren om te verduurzamen, te groeien en grip te houden op energiekosten.

Energieopslagsystemen bieden hiervoor een praktische oplossing. Door elektriciteit slim op te slaan en te gebruiken ontstaat meer flexibiliteit binnen bestaande netcapaciteit. Dat maakt het eenvoudiger om plannen uit te voeren zonder volledig afhankelijk te zijn van uitbreidingen van het elektriciteitsnet.

Voor ondernemers die tegen capaciteitsproblemen aanlopen, kan energieopslag daarom een belangrijke stap zijn richting een toekomstbestendige energievoorziening.

Veelgestelde vragen over energieopslagsystemen op bedrijventerreinen