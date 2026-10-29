Van Google naar ChatGPT: zo verandert de zoektocht naar een lokale vakman

Wie een schilder, installateur of hovenier zoekt, begint niet altijd meer met een zoekopdracht in Google. Ook AI-assistenten zoals ChatGPT worden gebruikt om bedrijven te vinden en diensten met elkaar te vergelijken. Voor lokale ondernemers roept dat een nieuwe vraag op: hoe zorg je ervoor dat potentiële klanten jouw bedrijf online tegenkomen?

De online vindbaarheid van kleine bedrijven staat daardoor in een nieuw licht. DigitaleWeg onderzocht 432 bedrijfswebsites op hun vindbaarheid in Google en AI-zoekmachines. Het bedrijf biedt daarnaast een gratis websitecheck aan waarmee ondernemers inzicht krijgen in hoe hun website op deze gebieden scoort. Want hoewel een vermelding in AI-antwoorden niet te garanderen is, kunnen ondernemers wel kritisch kijken naar de informatie die ze online aanbieden.

Een andere manier van zoeken

Waar consumenten vroeger vooral een lijst met zoekresultaten bekeken, kunnen ze AI tegenwoordig rechtstreeks om advies vragen. Denk aan een vraag als: welke installateur in mijn regio kan een warmtepomp plaatsen? Of: welke winkel verkoopt duurzame tuinmeubelen in de buurt? De AI-assistent geeft vervolgens een samengesteld antwoord, waarbij verschillende online bronnen een rol kunnen spelen.

Dat betekent niet dat Google zijn functie verliest. Veel consumenten blijven zoekmachines gebruiken, terwijl anderen verschillende kanalen combineren. Wel verandert de manier waarop bedrijven onder de aandacht komen. Een ondernemer moet niet alleen nadenken over de positie van zijn website in zoekresultaten, maar ook over de vraag of de informatie online duidelijk en bruikbaar is.

Duidelijkheid helpt klanten én zoekmachines

Voor kleine bedrijven begint dat bij de basis. Wat doet het bedrijf precies? In welke plaatsen of regio's is het actief? Welke diensten biedt het aan en hoe kunnen klanten contact opnemen? Wanneer deze informatie ontbreekt of verspreid staat over verschillende pagina's, wordt het voor bezoekers lastiger om te beoordelen of een bedrijf bij hun vraag past.

Een website hoeft daarvoor niet uitgebreid of ingewikkeld te zijn. Een duidelijke dienstenpagina, actuele contactgegevens en concrete antwoorden op veelgestelde vragen kunnen al veel verschil maken voor de gebruikservaring. Ook een heldere omschrijving van specialisaties helpt potentiële klanten om sneller de juiste informatie te vinden.

Daarnaast is het verstandig om te controleren of bedrijfsgegevens op verschillende online platforms overeenkomen. Denk aan de bedrijfsnaam, openingstijden, het werkgebied en contactgegevens. Reviews kunnen klanten bovendien helpen om een beter beeld te krijgen van de ervaringen van anderen.

Begin met inzicht in je online aanwezigheid

Voor ondernemers die weinig tijd hebben om zich in zoekmachineoptimalisatie te verdiepen, kan het lastig zijn om te bepalen waar verbeteringen nodig zijn. Toch hoeft de eerste stap niet ingewikkeld te zijn. Bekijk de eigen website eens door de ogen van een nieuwe klant en controleer of de belangrijkste vragen snel worden beantwoord.

Ook het Ondernemersplein van de KVK biedt informatie over online ondernemen en de praktische zaken die daarbij komen kijken. Wie vervolgens wil weten hoe de eigen website ervoor staat in traditionele zoekmachines en AI-zoekomgevingen, kan een websitecheck gebruiken om mogelijke aandachtspunten in kaart te brengen.

Online gevonden worden begint uiteindelijk met een goede basis: betrouwbare informatie, een duidelijke website en aandacht voor de vragen van klanten. Welke zoekroute consumenten ook kiezen, ondernemers die hun digitale etalage op orde houden, maken het makkelijker om hun bedrijf te leren kennen.