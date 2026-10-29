Van Google naar ChatGPT: zo verandert de zoektocht naar een lokale vakman

Wie een schilder, installateur of hovenier zoekt, begint niet
altijd meer met een zoekopdracht in Google. Ook AI-assistenten zoals
ChatGPT worden gebruikt om bedrijven te vinden en diensten met elkaar
te vergelijken. Voor lokale ondernemers roept dat een nieuwe vraag
op: hoe zorg je ervoor dat potentiële klanten jouw bedrijf online
tegenkomen?
De online vindbaarheid van kleine bedrijven staat daardoor in een
nieuw licht. DigitaleWeg
onderzocht 432 bedrijfswebsites op hun vindbaarheid in
Google en AI-zoekmachines. Het bedrijf biedt daarnaast een gratis
websitecheck aan waarmee ondernemers inzicht krijgen in hoe hun
website op deze gebieden scoort. Want hoewel een vermelding in
AI-antwoorden niet te garanderen is, kunnen ondernemers wel kritisch
kijken naar de informatie die ze online aanbieden.
Een andere manier van
zoeken
Waar consumenten vroeger vooral een lijst met zoekresultaten bekeken,
kunnen ze AI tegenwoordig rechtstreeks om advies vragen. Denk aan een
vraag als: welke installateur in mijn regio kan een warmtepomp
plaatsen? Of: welke winkel verkoopt duurzame tuinmeubelen in de
buurt? De AI-assistent geeft vervolgens een samengesteld antwoord,
waarbij verschillende online bronnen een rol kunnen spelen.
Dat betekent niet dat Google zijn functie verliest. Veel consumenten
blijven zoekmachines gebruiken, terwijl anderen verschillende kanalen
combineren. Wel verandert de manier waarop bedrijven onder de
aandacht komen. Een ondernemer moet niet alleen nadenken over de
positie van zijn website in zoekresultaten, maar ook over de vraag of
de informatie online duidelijk en bruikbaar is.
Duidelijkheid helpt klanten
én zoekmachines
Voor kleine bedrijven begint dat bij de basis. Wat doet het bedrijf
precies? In welke plaatsen of regio's is het actief? Welke diensten
biedt het aan en hoe kunnen klanten contact opnemen? Wanneer deze
informatie ontbreekt of verspreid staat over verschillende pagina's,
wordt het voor bezoekers lastiger om te beoordelen of een bedrijf bij
hun vraag past.
Een website hoeft daarvoor niet uitgebreid of ingewikkeld te zijn.
Een duidelijke dienstenpagina, actuele contactgegevens en concrete
antwoorden op veelgestelde vragen kunnen al veel verschil maken voor
de gebruikservaring. Ook een heldere omschrijving van specialisaties
helpt potentiële klanten om sneller de juiste informatie te vinden.
Daarnaast is het verstandig om te controleren of bedrijfsgegevens op
verschillende online platforms overeenkomen. Denk aan de
bedrijfsnaam, openingstijden, het werkgebied en contactgegevens.
Reviews kunnen klanten bovendien helpen om een beter beeld te krijgen
van de ervaringen van anderen.
Begin met inzicht in je
online aanwezigheid
Voor ondernemers die weinig tijd hebben om zich in
zoekmachineoptimalisatie te verdiepen, kan het lastig zijn om te
bepalen waar verbeteringen nodig zijn. Toch hoeft de eerste stap niet
ingewikkeld te zijn. Bekijk de eigen website eens door de ogen van
een nieuwe klant en controleer of de belangrijkste vragen snel worden
beantwoord.
Ook het Ondernemersplein
van de KVK
biedt informatie over online ondernemen en
de praktische zaken die daarbij komen kijken. Wie vervolgens wil
weten hoe de eigen website ervoor staat in traditionele zoekmachines
en AI-zoekomgevingen, kan een websitecheck gebruiken om mogelijke
aandachtspunten in kaart te brengen.
Online gevonden worden begint uiteindelijk met een goede basis:
betrouwbare informatie, een duidelijke website en aandacht voor de
vragen van klanten. Welke zoekroute consumenten ook kiezen,
ondernemers die hun digitale etalage op orde houden, maken het
makkelijker om hun bedrijf te leren kennen.