Veiligheid op de werkvloer wordt steeds belangrijker voor werknemers

Waar
werknemers vroeger vooral keken naar salaris, doorgroeimogelijkheden en
secundaire arbeidsvoorwaarden, speelt tegenwoordig ook veiligheid een steeds
grotere rol bij de keuze voor een werkgever. Werknemers verwachten niet alleen
een prettige werksfeer, maar ook een organisatie die actief investeert in een
veilige en gezonde werkomgeving.
Deze
ontwikkeling is zichtbaar in vrijwel alle sectoren, van de bouw en industrie
tot de zorg en zakelijke dienstverlening. Veiligheid wordt steeds vaker gezien
als een essentieel onderdeel van goed werkgeverschap.
Meer aandacht voor gezondheid en
welzijn
De
afgelopen jaren is het bewustzijn rondom gezondheid en welzijn sterk
toegenomen. Werknemers verwachten dat werkgevers niet alleen oog hebben voor
fysieke risico's op de werkvloer, maar ook voor mentale belasting, werkdruk en
psychosociale arbeidsomstandigheden.
Daarbij
speelt mee dat organisaties steeds vaker worden beoordeeld op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een werkgever die veiligheid serieus
neemt, straalt betrouwbaarheid uit naar zowel medewerkers als klanten.
Voor
bedrijven betekent dit dat veiligheid niet langer alleen een wettelijke
verplichting is, maar ook een belangrijk onderdeel van hun werkgeversmerk.
Veiligheid als onderdeel van modern
werkgeverschap
Een
veilige werkomgeving ontstaat niet vanzelf. Organisaties moeten risico's in
kaart brengen, passende maatregelen nemen en medewerkers actief betrekken bij
veiligheidsbeleid.
Steeds
meer werknemers vinden het belangrijk dat een werkgever transparant is over
mogelijke risico's en duidelijk laat zien welke stappen worden genomen om
ongevallen en gezondheidsproblemen te voorkomen.
Een
belangrijk instrument hierbij is een RI&E maken
.
Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie worden potentiële risico's binnen
een organisatie systematisch onderzocht. Hierdoor ontstaat inzicht in
verbeterpunten en kunnen werkgevers gericht werken aan een veiligere
werkomgeving.
Wetgeving én verwachtingen
veranderen
Werkgevers
hebben volgens de Arbowet een zorgplicht voor hun medewerkers. Tegelijkertijd
worden werknemers steeds mondiger en kritischer als het gaat om
arbeidsomstandigheden.
Uit
diverse onderzoeken blijkt dat medewerkers zich meer betrokken voelen bij
organisaties die investeren in gezondheid, veiligheid en duurzame
inzetbaarheid. Bovendien kan een veilige werkplek bijdragen aan minder
ziekteverzuim, hogere productiviteit en een grotere medewerkerstevredenheid.
Vooral
jongere generaties werknemers vinden het vanzelfsprekend dat een werkgever
actief beleid voert op het gebied van veiligheid en welzijn.
Veiligheid gaat verder dan fysieke
risico's
Hoewel
veiligheid vaak wordt geassocieerd met machines, bouwplaatsen of gevaarlijke
stoffen, speelt het onderwerp ook een belangrijke rol in kantooromgevingen.
Denk bijvoorbeeld aan ergonomische werkplekken, mentale gezondheid, werkdruk en
sociale veiligheid.
Steeds
meer organisaties kiezen daarom voor een bredere benadering waarbij zowel
fysieke als psychosociale risico's worden meegenomen in het beleid. Op die
manier ontstaat een werkomgeving waarin medewerkers zich niet alleen veilig
voelen, maar ook optimaal kunnen functioneren.
Investeren in de toekomst
Voor
organisaties wordt veiligheid steeds meer een strategisch thema. Niet alleen
vanwege wet- en regelgeving, maar ook omdat werknemers hier nadrukkelijk waarde
aan hechten.
Door
risico's tijdig in kaart te brengen, medewerkers actief te betrekken en
veiligheid onderdeel te maken van de bedrijfscultuur, kunnen organisaties
bouwen aan een gezonde en toekomstbestendige werkomgeving.
Meer
informatie over arbeidsveiligheid, duurzame inzetbaarheid en risicobeheersing
is te vinden op ivarbo.nl
.
Juist in een arbeidsmarkt waarin talent schaars is, kan een veilige werkplek
het verschil maken tussen een goede werkgever en een uitstekende werkgever.