Waarom juli hét moment is om je belasting voor volgend jaar al te verlagen

Veel mensen denken pas aan hun belastingaangifte wanneer de deadline in zicht komt. Toch wijzen financiële experts erop dat juist de zomer een geschikt moment is om de eigen financiële situatie onder de loep te nemen. Halverwege het jaar is er vaak nog voldoende tijd om keuzes te maken die later financieel voordeel kunnen opleveren, terwijl de drukte van de eindejaarsperiode nog ver weg is.

Tijd biedt meer mogelijkheden

Wie zich nu al verdiept in mogelijkheden om belasting besparen mogelijk te maken, heeft vaak meer opties dan iemand die pas in december in actie komt. Bepaalde fiscale keuzes moeten namelijk vóór het einde van het kalenderjaar worden gemaakt om effect te hebben op de belastingaangifte. Door tijdig inzicht te krijgen in de eigen situatie, kunnen kansen eerder worden herkend en benut.

Niet alleen interessant voor ondernemers

Dat geldt niet alleen voor ondernemers. Ook werknemers, gepensioneerden en mensen met spaargeld of beleggingen kunnen baat hebben bij een tussentijdse financiële check. Denk bijvoorbeeld aan het benutten van beschikbare vrijstellingen, het plannen van schenkingen, het beoordelen van de pensioenopbouw of het in kaart brengen van de gevolgen van veranderingen in inkomen of vermogen. Kleine aanpassingen kunnen op termijn een merkbaar verschil maken.

Jaarlijkse veranderingen vragen om aandacht

Daarnaast veranderen fiscale regels regelmatig. Vrijstellingen, heffingen en belastingtarieven kunnen jaarlijks worden aangepast, waardoor een strategie die vorig jaar goed werkte niet automatisch ook dit jaar de beste keuze is. Wie pas aan het begin van het nieuwe jaar ontdekt dat bepaalde mogelijkheden zijn vervallen, kan daar vaak niets meer aan veranderen. Juist daarom kiezen steeds meer mensen ervoor om hun financiële planning niet te beperken tot één moment per jaar.

Financiële planning is breder dan belasting

Volgens financieel planners draait een goede strategie bovendien om meer dan alleen het verlagen van de belastingdruk. Ook onderwerpen als vermogensopbouw, pensioen, de eigen woning en toekomstige financiële doelen spelen een belangrijke rol. Door deze onderdelen met elkaar te combineren ontstaat vaak een completer beeld van de persoonlijke financiële situatie. Dat maakt het eenvoudiger om keuzes te maken die niet alleen op korte termijn aantrekkelijk zijn, maar ook op langere termijn bijdragen aan financiële rust.

Vooruitkijken loont

Voor ondernemers kan een tussentijdse evaluatie eveneens waardevol zijn. Wanneer de winst hoger of juist lager uitvalt dan verwacht, kan het verstandig zijn om te bekijken of de huidige bedrijfsstructuur nog aansluit bij de situatie. Ook investeringen, reserveringen of pensioenvoorzieningen kunnen fiscale gevolgen hebben die beter ruim vóór het einde van het jaar worden beoordeeld dan op het laatste moment.