Gevonden lichaam bij Breskens van vermiste zwemmer

Het lichaam dat maandagochtend is gevonden langs de kust bij Breskens (Zeeland) is van een zwemmer die sinds afgelopen nacht werd vermist. Het gaat om een 24-jarige Duitse toerist, meldt de politie.

De man was in de nacht van zondag op maandag de zee ingegaan voor een zwempartij, maar hij keerde niet terug op het strand. Daarop waarschuwde zijn vriendin de politie en werd een grote zoekactie gestart waarbij onder meer een helikopter en meerdere boten werden ingezet.

De politie gaat niet uit van een misdrijf. “Het onderzoek is afgerond en de familie van het slachtoffer is in kennis gesteld”, aldus de politie.