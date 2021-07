Syrische verdachte Kapelle hoort vonnis voor rol bij executie

De rechtbank in Den Haag doet vrijdag uitspraak in de strafzaak tegen de 49-jarige Syriër Ahmad Al K., die een leidende rol zou hebben gespeeld bij de executie van een Syrische militair in juli 2012. Al K. vluchtte in 2013 naar Nederland en streek neer in het Zeeuwse Kapelle. Het Openbaar Ministerie heeft 27 jaar gevangenisstraf tegen hem geëist. Behalve van de executie verdenkt het OM hem ook van het leiden van een brigade die opereerde onder de vlag van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra.

Al K. kwam in 2016 bovendrijven in een Duits justitieel onderzoek. In Nederland deed het Team Internationale Misdrijven vervolgens onderzoek, wat leidde tot de arrestatie van Al K. in 2019. Het OM kwalificeert de executie als een oorlogsmisdrijf.

Voornaam bewijsstuk is een video van negen minuten, waarop de executie is vastgelegd. Te zien is hoe de ernstig mishandelde militair naar de oever van de Eufraat in het oosten van Syrië wordt gebracht, om daar door twee mannen te worden beschoten. Een van hen is Al K., die volgens justitie evident de lakens uitdeelde bij de macabere operatie. De executie is geclaimd door Jabhat al-Nusra.

De verdachte heeft onder meer verklaard dat hij onder druk van anderen heeft meegedaan en dat hij het slachtoffer opzettelijk heeft gemist. Volgens het OM komen de verklaringen van Al K. neer op leugens. Het OM vermoedt dat Al K. en zijn brigade met de executie wraak hebben willen nemen op het leger van de Syrische president Bashar al-Assad.

De rechtbank zou aanvankelijk uitspraak doen in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Omdat Al K. heeft aangegeven dat hij in zijn cel blijft, vindt de uitspraak plaats in het reguliere gerechtsgebouw in Den Haag.