9 regio’s niet meer op hoogste risiconiveau, Zeeland juist wel

In negen regio’s is het aantal nieuwe coronagevallen zo sterk gedaald, dat ze niet meer op het hoogste risiconiveau staan. Ze gaan van zeer ernstig naar ernstig. Zeeland gaat juist de omgekeerde weg. Vorige week was de situatie er ernstig, nu is die zeer ernstig geworden.

De negen regio’s die naar ernstig zakken, zijn Friesland, Twente, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en Limburg-Noord. Zij voegen zich bij Drenthe. Die provincie blijft op ernstig staan.

In veertien regio’s blijft het hoogste alarmniveau van kracht. Dit zijn Groningen, IJsselland, Utrecht, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost en Zuid-Limburg.

De overheid maakt elke woensdag een nieuwe coronakaart van Nederland. Het risiconiveau wordt gebaseerd op het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames in elke veiligheidsregio.

Dat Zeeland naar het hoogste niveau gaat, komt niet door het aantal positieve testen, maar door het aantal ziekenhuisopnames. Afgelopen week zijn 147 op de 100.000 Zeeuwen positief getest. Dat is, op Drenthe na, het laagste aantal van het hele land en het past bij ‘ernstig’. Maar in diezelfde periode zijn bijna 29 op elke miljoen Zeeuwen opgenomen in een ziekenhuis, wat overeenkomt met ‘zeer ernstig’, en het hoogste van de twee niveaus telt.

Ook in Groningen, IJsselland, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Hollands Midden en Brabant-Zuidoost geldt ‘zeer ernstig’ vanwege de ziekenhuisopnames. Als in de regio’s alleen het aantal positieve testen had geteld, zou de situatie ook daar ‘ernstig’ zijn geweest.

Afgelopen week stonden 23 van de 25 veiligheidsregio’s op zeer ernstig. De laagste twee niveaus, waakzaam en zorgelijk, gelden sinds 13 juli nergens meer.

Voor de maatregelen van het kabinet heeft een aanpassing van de risiconiveaus overigens nog geen gevolgen. Ruim twee weken geleden zijn de regels aangescherpt en dit geldt voor het hele land, in elk geval tot en met 13 augustus. Meerdaagse festivals zijn in elk geval tot 1 september niet toegestaan.