Vier geweldsincidenten in Zeeland, politie vermoedt verband

In drie Zeeuwse plaatsen hebben zich deze week zeker vier ernstige geweldsincidenten voorgedaan. Daarbij zijn gewonden gevallen. Politie en justitie vermoeden dat er een verband is en onderzoeken de zaak. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers.

Vrijdagochtend was het ernstigste incident. Toen zijn twee 21-jarige mannen uit Breda op een camping aan de Maireweg in Burgh-Haamstede in elkaar geslagen. Ze moesten met meerdere botbreuken in het gezicht naar het ziekenhuis.

Het eerste voorval was zaterdagmorgen 31 juli in de buurt van een strandpaviljoen, aan het begin van de Brouwersdam bij Scharendijke. Een 19-jarige jongeman uit die plaats werd rond 02.30 uur plotseling geslagen. Getuigen zagen de dader wegrennen. Het slachtoffer moest zich laten behandelen bij de huisartsenpost en heeft aangifte gedaan.

Woensdag na middernacht was het bij hetzelfde strandpaviljoen weer raak. Zeker zes jongens schopten een 19-jarige jongen uit Renesse. Die liep verwondingen aan het hoofd op. Ook hij deed aangifte. In Renesse, ook bij de Brouwersdam, werd die nacht een 17-jarige jongen uit Duitsland van zijn fiets beroofd. De twee bedreigers gingen ervandoor. De politie vermoedt dat dit duo ook betrokken was bij enkele andere geweldsincidenten.

De politie onderzoekt de reeks voorvallen en heeft in ieder geval een vermoeden van de identiteit van de verdachten van het meest recente incident op de camping. Omdat er mogelijk meer slachtoffers zijn vraagt de politie om foto’s, filmpjes of bewakingsbeelden.