RIVM: vervolgonderzoek naar giftige zeedijk Perkpolder

Het RIVM gaat vervolgonderzoek doen naar een zeedijk bij Perkpolder in Zeeuws-Vlaanderen waar vervuilde grond in verwerkt is. Aanleiding is volgens het instituut de bezorgdheid van bewoners over hun gezondheid.

Bij het maken van de dijk is zogeheten thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt als ophoogmateriaal. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat hier te hoge concentraties schadelijke stoffen en verschillende zware metalen zaten. In 2018 concludeerde het RIVM dat er verontreinigingen in het materiaal van de dijk zitten. Ze zouden echter geen risico’s vormen voor de gezondheid omdat mensen na aanleg van de dijk niet meer in contact komen met de TGG.

Het RIVM zegt nu de mogelijke effecten op gezondheid en ecologie in beeld te gaan brengen. Het gaat om verschillende scenario’s voor de toekomstige aanpak van de dijk. Dat gebeurt volgens het instituut in opdracht van Rijkswaterstaat.

Volgens omwonenden, verenigd in de Stichting Schone Polder, is er maar een oplossing en dat is dat de dijk volledig gesaneerd wordt, vertelden ze dinsdagavond in het tv-programma De Hofbar. Ze wijzen erop dat in Bunschoten-Spakenburg een dijk met dezelfde vervuilde gerecyclede grond wel is afgegraven. Die sanering kostte toen ruim 32 miljoen euro.