Domburgseweg (N287) afgesloten van 11 t/m 15 oktober

Van 11 tot en met 15 oktober 2021 wordt er gewerkt aan de Domburgseweg (N287). Provincie Zeeland waarschuwt dat het werk hinder kan veroorzaken. De weg is dan afgesloten in beide richtingen tussen Oostkapelle en Domburg.

Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het asfalt vervangen op de Domburgseweg (N287). Provincie Zeeland meldt in een nieuwsbericht dat verkeer wordt omgeleid. De omleidingsroutes zijn te bekijken via Melvin. Volgens Melvin is de verwachtte vertraging 5 tot 10 minuten.