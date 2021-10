Interpolis meldt vooral windschade in zuidelijke provincies

Interpolis heeft al 241 meldingen binnengekregen na het noodweer dat woensdagavond begon in delen van Nederland. Vooral in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland was sprake van veel windschade, door bijvoorbeeld afgebroken takken en omgewaaide schuttingen.

Vanuit Barendrecht kwamen tot 12.30 uur de meeste meldingen binnen. In de Zuid-Hollandse plaats veroorzaakte harde wind forse schade. Tuinhuisjes werden vernield, vele ramen sneuvelden, bomen waaiden om en kwamen op auto’s terecht. Ook trampolines waaiden door de lucht. Door de gevolgen van de windvlaag raakten vier mensen in Barendrecht gewond.

Ook vanuit de Zeeuwse gemeenten Hulst en Terneuzen werd veel schade gemeld. 80 procent van alle meldingen ging om schade aan de woning, de rest om autoschade. Interpolis verwacht dat het aantal meldingen donderdagmiddag nog verder oploopt.