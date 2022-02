Veel zand van duinen geslagen door storm Corrie en hoogwater

Storm Corrie en hoogwater op zee hebben voor opvallend veel afslag van de duinen gezorgd. Op Zeeuws-Vlaanderen zijn wegen naar strandpaviljoens onbegaanbaar door hoge zandduinen. Die wegen moeten eerst met zwaar materieel schoongeveegd worden. Ook elders langs de Zeeuwse kust blijven sommige wegen nog dicht, aldus waterschap Scheldestromen.

Volgens Scheldestromen en strandtenthouders heeft het zeewater maandag heel erg hoog gestaan. Golfslag heeft hier en daar tot meer dan twee meter duin weggeslagen. Als het nodig is, wordt die schade hersteld. Maar veel afgeslagen zand blijft onder de waterlijn liggen en waait vanzelf weer terug, zegt het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ook langs de kust van Zuid- en Noord-Holland is veel duin weggeslagen door het hoge water in combinatie met harde wind. Volgens het hoogheemraadschap lijkt het op sommige plaatsen “alsof er geen strand meer bestaat.” Ook zijn in Noord-Holland verschillende strandpaviljoens weggespoeld. De waterschappen hopen deze week alles op te ruimen en te herstellen.