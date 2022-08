Tientallen dode vogels op stranden Walcheren

Op de stranden op Walcheren (Zeeland) spoelen dagelijks vele tientallen dode vogels aan. Dinsdag waren het er zelfs 250, deze woensdag 80. Waarschijnlijk zijn ze doodgegaan door de vogelgriep.

De Stichting Strandexploitatie Veere haalt dagelijks de kadavers van de Walcherse stranden en het waterschap doet dat met de dode vogels buiten de stranden. Ook de gemeenten Veere en Vlissingen helpen mee.

Veere drukt strandgangers op het hart alle contact met dode of zieke vogels te vermijden en ook hun hond aan de lijn te houden. Zwemmen in zee is veilig, zolang er geen contact met de dode of zieke vogels is, meldt de gemeente op haar website. Wie dode vogels aantreft kan dat melden bij onder meer de strandwachten.