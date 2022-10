Zeeland is ook in de winter een prachtprovincie

De dagen worden korter, de temperatuur zakt en de winterkleding kan weer aan. Tijd om de donkere dagen op te vrolijken. Lekker met een kop warme chocomelk op de bank terwijl de kaarsjes en lichtjes branden. Of trek je liever je warmste trui aan om op pad te gaan? Ga jij een lekkere frisse strandwandeling maken waarbij de koude wind je wangen rood kleuren of trek de stad in die gezellig met lichtjes is versierd? De komende weken kunnen we weer genieten van alle voorpret die de feestdagen ons bieden.

Gezellige winterfair

Kom bijvoorbeeld eens een kijkje nemen bij de Oudelandse winterfair in Zeeland. Op zaterdag 19 en zondag 20 november wordt de Koffietuin sprookjesachtig versierd. Laat je onderdompelen in een zee van prachtige lampjes die de tuin oplichten en een magisch gevoel geeft; struin langs de kraampjes met Zeeuwse ambachten of geniet van de livemuziek die vanaf het water wordt gespeeld. Puf daarna uit op het terras met een kop koffie en een warme kom soep, en warm je handen bij de knapperende haardvuurtjes.

Intocht van Sinterklaas

Natuurlijk vergeten wij de kleintjes niet die al staan te popelen omdat sinterklaas weer het land in komt. Op 12 november is het weer zo ver en komt de goede oude man naar Nederland. In Middelburg de hoofdstad van Zeeland zal hij aankomen met zijn pakjesboot en zal de burgermeester hem en de pieten verwelkomen. Daarna zal hij een rit door de binnenstad maken met de pieten. Om half 5 zal de sint weer richting het Pakjeshuis vertrekken.

Wandelen door de oer van Zeeland

De Zeeuwse natuur heeft veel te bieden. Waai je liever uit op de eindeloze stranden, struin je bij voorkeur door de duinen of kies je toch liever voor de afwisseling van weiland en bossen? Wandel bijvoorbeeld door de prachtige Zeepeduinen. Tijdens deze wandelroute is er veel te zien. Kijk naar hoe watervogels hun kostje bij elkaar scharrelen of kom Shetland pony’s en schotse hooglanders tegen die de boel helpen met onderhouden. Of spot jij misschien wel een ree die af en toe tevoorschijn komt? Er is dus genoeg te zien en te ontdekken in het mooie Zeeland.

Het unieke hotel Bon Aparte

Naast Zeeland is Gelderland ook een van de mooiste Nederlandse provincies met veel afwisseling in de natuur en steden. Ga bijvoorbeeld eens op pad in de mooie bosrijke omgeving en rust daarna uit in het hotel Bon Aparte.

Hotel Bon Aparte is een uniek en eigenzinnig boetiek hotel. Het is in 2020 uitgeroepen tot het beste hotel van Gelderland. Het monumentale pand is gebouwd in 1870 en is omringd door velden en bossen.

Naast heerlijk overnachten kan je ook heerlijk eten in Bon Aparte’s restaurant: Le Défi. “Le Défi” betekent “de uitdaging” in het Frans, en dat is ook waar ze in de keuken graag meekoken. De gerechten zijn vindingrijke klassiekers en hebben veel ingrediënten die uit de streek komen.

Je kunt extra genieten van een van de tientallen wijnen voor een knapperend haardvuurtje. Wij helpen graag bij het uitkiezen van de wijn die bij uw gerecht past. Zo kan je ultiem genieten van je weekendje weg!