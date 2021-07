Verdachte aangehouden voor dodelijk ongeval motoragent in Rotterdam

De politie heeft een verdachte aangehouden voor het dodelijke ongeval met een vrachtwagen op de Waalhavenweg in Rotterdam, waarbij een motoragent woensdagochtend om het leven kwam. De vrachtauto reed door na het ongeval.

De vrachtwagen die vermoedelijk betrokken was bij de fatale aanrijding, is aangetroffen. De politie onderzoekt nog of de verdachte die is aangehouden de chauffeur van de vrachtwagen is.

Het slachtoffer is een agent van de verkeerspolitie van Rotterdam, meldt de politie. Het onderzoek naar het ongeval wordt gedaan door politie Den Haag.

Op Twitter laat de Rotterdamse politie weten dat de impact van het ongeluk op de collega’s “enorm is”. Andere politieagenten betuigen steun aan hun collega’s en de nabestaanden van het slachtoffer. “Ons hart gaat uit naar de directe collega’s, familie en vrienden van het slachtoffer”, aldus het operationeel centrum van de politie in Limburg. “Namens alle medewerkers van het operationeel centrum wensen wij hen heel veel sterkte.” Een wijkagent in Rotterdam-Zuid schrijft over het ongeval: “Geen woorden voor”.

Eerder zei de politie dat het ongeluk had plaatsgevonden op de Eemhavenweg, dit bleek de Waalhavenweg te zijn.