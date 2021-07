Twee minderjarigen aangehouden voor vernielen tientallen graven in ‘s-Gravenzande

Twee minderjarige jongens zijn donderdag aangehouden voor het vernielen van 100 tot 150 graven in ‘s-Gravenzande in Zuid-Holland, meldt de politie vrijdag. In de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 juli werden de graven op begraafplaats Beukenhage vernield. De politie startte direct een groot onderzoek en kon de jongens met behulp van informatie van tipgevers aanhouden. Zij zitten vast en worden verhoord.

De grafschennis aan de Naaldwijkseweg werd rond 08.00 uur op de dinsdagochtend ontdekt. Op foto’s van Omroep West was de ravage te zien: zerken waren kapot geslagen en ook kindergraven zouden beschadigd zijn.

De gemeente Westland, waar ’s Gravenzande onder valt, heeft als beheerder van de begraafplaats mede namen de nabestaanden aangifte gedaan van de vernielingen. Daarnaast is het ook nog mogelijk om als individu schade aan een graf door te geven. Die meldingen worden gekoppeld aan de aangifte.

Burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland schreef dinsdag op Twitter: “Ongelofelijk triest dat mensen dit doen.”