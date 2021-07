Ruim 7000 euro opgehaald voor vernielde graven ‘s-Gravenzande

Bijna 7000 euro is ingezameld voor de restauratie van ongeveer 150 graven in ‘s-Gravenzande in Zuid-Holland. De actie werd afgelopen dinsdag opgezet, na de vernieling van de graven in de nacht van maandag op dinsdag.

“Hopelijk kan dit bedrag een klein zetje zijn om de gedenkplaatsen te kunnen herstellen”, schrijft de initiatiefnemer van de actie, Janine van Berkel. “Onwijs bedankt dat straks namens u er een mooi bedrag geschonken kan worden!” Het doel van de actie is om in ieder geval 10.000 euro op te halen.

Op foto’s was de ravage op de begraafplaats Beukenhage aan de Naaldwijkseweg te zien: zerken waren kapot geslagen en ook kindergraven zouden beschadigd zijn. Twee minderjarige jongens zijn afgelopen donderdag aangehouden in verband met de vernieling.