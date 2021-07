Vijf huizen tijdelijk ontruimd vanwege woningbrand in Den Haag

Op de tweede etage van een portiekflat in de Pluvierstraat in Den Haag heeft zaterdagavond in een woning brand gewoed. De brandweer zette diverse eenheden in om het vuur te bestrijden en evacueerde de bewoners van vijf omliggende huizen. Niemand raakte volgens de veiligheidsregio gewond.

Het vuur brak door nog onbekende oorzaak rond 22.45 uur uit. Ongeveer een uur later was de brand geblust. De bewoners van de omliggende huizen konden na ventileren en controle op de aanwezigheid van koolmonoxide weer terugkeren naar hun onderkomens. De woning waar de brand uitbrak is tijdelijk onbewoonbaar. De bewoner wordt elders opgevangen.