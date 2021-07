Uitbater Mall of the Netherlands is ‘voorzichtig optimistisch’

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield is “voorzichtig optimistisch” nu alle winkelcentra van de grote verhuurder weer open zijn en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Dat voedt de hoop dat het bedrijf, bekend van de nieuwe Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, de coronacrisis op een gegeven moment weer achter zich kan laten.

Voorlopig is dat laatste nog niet het geval. De netto-huurinkomsten lagen in de eerste helft van het jaar nog ruim een kwart lager dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de viruspandemie uitbrak. Daarbij kwam de winst, volgens het zogeheten recurrente cijfer waar het concern zelf het liefst naar kijkt, rond de 30 procent lager uit. Het lukte nog niet om alle huren te innen. Veel winkels, dus huurders van Unibail, hebben het al een tijd erg moeilijk door alle coronamaatregelen.

Maar topman Jean-Marie Tritant ziet ook positieve punten in de cijfers. “Telkens wanneer de beperkingen werden opgeheven, zagen we een herstel van zowel de bezoekersaantallen als de winkelverkopen, in de meeste gevallen op een hoger niveau dan tijdens de heropening van winkels in 2020.” Toch vindt hij de situatie nog dermate onzeker, dat hij niet met een concrete prognose komt voor de rest van het jaar.

Een belangrijk wapenfeit van Unibail-Rodamco-Westfield in de voorbije maanden was de opening van de Mall of the Netherlands. In maart ging die officieel open, maar pas in juni was het centrum volledig in bedrijf. Bijvoorbeeld het Eet Theater en de bioscoop mochten door de coronaversoepelingen toen eindelijk gasten ontvangen. Volgens het bedrijf, dat spreekt van een succesvolle opening, is 94 procent van de winkelruimte inmiddels verhuurd. In zowel mei als juni kwamen er al rond de 1 miljoen mensen over de vloer.