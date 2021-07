Een bewoner van de Meester Kesperweg in Ridderkerk is in de nacht van woensdag op donderdag gestoken nadat hij een groepje jongeren aansprak. Rond middernacht zorgden de jongeren voor onrust in de straat, de man zei daar wat van en werd vervolgens gestoken.

Het slachtoffer raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt het steekincident en is op zoek naar de mogelijke dader(s).