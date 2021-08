Amsterdammer voor rechter voor explosies Feyenoord-cafés

Een 21-jarige Amsterdammer staat woensdag voor de rechtbank in Rotterdam voor ontploffingen bij twee Rotterdamse cafés in mei dit jaar. Justitie verdenkt hem ervan dat hij vuurwerkbommen naar binnen heeft gegooid door de brievenbussen van de cafés waar geregeld Feyenoord-supporters bijeenkomen. Het is de eerste inleidende zitting sinds zijn arrestatie in mei.

In de nacht van 4 op 5 mei waren er ontploffingen bij Feyenoordcafé ’t Haantje in Rotterdam-Zuid aan de Bierens de Haanweg en bij een portiek aan de Ranonkelstraat. In de nacht van 6 op 7 mei was er nog een explosie bij een Feyenoordcafé, The Hide Away op het Kreekplein. Ook waren die nacht ontploffingen bij portiekwoningen in de Forelstraat en bij een portiek in De Blécourtstraat.

De schade aan de cafés en de woningen was groot. Er raakte niemand gewond. Voor beide cafés zijn crowdfundingsacties opgezet. Voor The Hide Away is ruim 18.500 euro binnengekomen en voor ’t Haantje is bijna 9000 euro opgehaald.

De politie hield op dinsdag 8 juni nog een 19-jarige Amsterdammer aan op verdenking van betrokkenheid bij de serie explosies. Een woordvoerder van het OM zegt dat de raadkamer van de rechtbank deze week beslist over de verlenging van zijn voorarrest.