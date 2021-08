Jongen (15) langer vast voor doodsteken Joshua in Rotterdam

De 15-jarige jongen die vastzit voor het doodsteken van de 15-jarige Joshua in de wijk Beverwaard in Rotterdam, blijft nog een maand in voorarrest. Hij moest woensdag verschijnen voor de raadkamer van de rechtbank in Utrecht, die besloot het voorarrest met dertig dagen te verlengen.

De minderjarige wordt verdacht van doodslag. De reden voor de fatale steekpartij op 29 juli was waarschijnlijk een ruzie. De even oude verdachte en het slachtoffer hadden die donderdagmiddag bij een speeltuin aan de Goedenraadweg met elkaar afgesproken en messen meegenomen.

Het onderzoek naar het incident loopt nog volop, laat het OM woensdag weten. Op verzoek van de familie van Joshua werd vorige week dinsdag een stille tocht gehouden. Honderden mensen liepen mee.