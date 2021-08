Zakelijke evenementenbranche demonstreert op Malieveld

Tientallen ondernemers uit de zakelijke evenementenbranche gaan donderdagmiddag demonstreren op het Malieveld. Ze eisen meer duidelijkheid van het kabinet over de voorwaarden waaronder ze evenementen kunnen organiseren. Volgens directeur Riemer Rijpkema van brancheorganisatie Eventplatform is er per direct duidelijkheid nodig over de coronamaatregelen voor de rest van het jaar en het eerste kwartaal van 2022. Hij rekent bij de manifestatie op ongeveer honderd mensen.

Gebrek aan perspectief zou ervoor zorgen dat veel bedrijven congressen of andere zakelijke bijeenkomsten gaan annuleren of uitwijken naar andere landen. Daardoor zouden honderden miljoen euro’s aan verliezen dreigen voor de branche, met als mogelijke gevolg een kaalslag onder bedrijven en banenverlies bij niet alleen de evenementenorganisators, maar ook bijvoorbeeld bij hotels, cateraars en taxichauffeurs.

Woensdag zeiden directeur Pieter Bas Boertje van D&B Eventmarketing en topman Erik-Jan Ginjaar van Postillion Hotels al dat ze op de persconferentie van vrijdagavond liever horen dat de strenge coronamaatregelen voor evenementen nog tot het einde van het jaar duren, dan dat premier Mark Rutte weer slechts met een vooruitblik voor een paar weken zou komen. “Dan weten onze opdrachtgevers tenminste wat ze kunnen organiseren. Dan weten ze of een borrel kan na een congres of dat er gedanst mag worden na een diner”, legde Boertje uit.

De onvrede bij grote organisatoren van evenementen neemt de laatste tijd steeds verder toe. Organisator van autoshows 402 Automotive sleepte de Nederlandse staat al voor de rechter. De organisator van diverse automotive-bijeenkomsten door het hele land wil onder meer duidelijkheid hebben over het al dan niet kunnen laten doorgaan van shows vanaf medio september. 402 Automotive verwijt de Staat met betrekking tot de coronaregels geen duidelijk beleid te schetsen over bijeenkomsten op zogeheten doorstroomlocaties.