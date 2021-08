Bedrijfspand in Zwijndrecht in brand na binnenrijden auto

Een deel van een leegstaand bedrijfspand aan de Kreekweg in Zwijndrecht is uitgebrand, nadat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto binnenreed. Dat gebeurde door nog onbekende oorzaak rond 03.30 uur. Van de bestuurder ontbreekt ieder spoor. De politie doet nader onderzoek.

De brandweer is inmiddels aan het nablussen, meldt de veiligheidsregio. Volgens een woordvoerder is het kantoorgedeelte van het pand uitgebrand. Het magazijn bleef gespaard.

Bij de brand werd een zogeheten blusrobot ingezet om het vuur te bestrijden en beter zicht te krijgen op de situatie. Omwonenden kregen het advies deuren en ramen te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen vanwege de rook die vrijkwam bij de brand.

In de directe omgeving is as aangetroffen op straat. Volgens de veiligheidsregio is dit niet gevaarlijk en kunnen bewoners dat zelf met water wegspoelen. De gemeente spuit later op de dag de speeltuintjes in de omgeving schoon.

Hoe de brand is ontstaan, is volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio nog onduidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. “We hebben niemand aangetroffen in de naaste omgeving.”