Ilja Leonard Pfeijffer schenkt archief aan museum

Schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeijffer heeft zijn archief aan het Literatuurmuseum in Den Haag geschonken.

“Heel bijzonder, omdat archiefmateriaal meestal uit nalatenschappen afkomstig is en dus literatuurgeschiedenis betreft. In dit geval is het nog amper geschiedenis: dit is levende literatuur van een schrijver die in het midden van zijn carrière zit”, zegt Bertram Mourits, Hoofd Collecties van het Literatuurmuseum.

De schenking bestaat uit drie delen: een dossier over het verzonnen land Mocanië, dat hij zelf als kind bedacht met een eigen taal, een eigen geschiedenis en zelfs met een eigen voetbalelftal. De twee overige delen van de schenking zijn een verzameling agenda’s en een collectie aantekenboekjes.

De auteur won in 2014 de Libris Literatuurprijs met zijn roman La Superba. In 2019 werd hij genomineerd voor dezelfde prijs met de roman Grand Hotel Europa.