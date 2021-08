Syriëgangster uit Den Haag veroordeeld tot drie jaar cel

Voor deelname aan de terroristische organisatie IS heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag een 27-jarige vrouw uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Siobhan W. reisde in januari 2015 af naar IS-gebied, nadat ze zich in de weken daarvoor had bekeerd tot de islam in de Haagse salafistische As-Soennah-moskee.

W. ging meerdere keren islamitische huwelijken aan, woonde in vijf Syrische steden en belandde uiteindelijk in het Koerdische opvangkamp al-Hol in het noordoosten van Syrië. Ze keerde in november vorig jaar terug, waarna ze werd opgepakt op Schiphol. Niet eerder is een Nederlandse IS-vrouw veroordeeld die zolang, meer dan twee jaar, in het kamp al-Hol verbleef.

W. is een vriendin van Syriëgangster Laura H., met wie ze een mislukte vluchtpoging ondernam. Voor de rechtbank staat vast dat W. van 27 januari 2015 tot en met 20 oktober 2020 in Syrië heeft deelgenomen aan de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS). Ze heeft zich volgens de rechtbank het radicaal extremistisch gedachtegoed van IS eigen gemaakt en droeg bij aan de gewapende jihadstrijd. Met haar toenmalige echtgenoot, een IS-strijder, had ze wapens voorhanden. Ze bleef tot de val van het kalifaat in het strijdgebied. Ook voerde ze propaganda voor IS via internet en social media.

De celstraf valt een jaar lager uit dan geëist, omdat W. lange tijd in kamp al-Hol in detentie-omstandigheden verbleef en daarna in Turkije vastzat in afwachting van haar uitlevering aan Nederland.

Naast de celstraf legde de rechtbank haar een reeks contactverboden op en dient ze zich te laten behandelen bij een forensische polikliniek, omdat ze volgens deskundigen nog steeds het salafistische gedachtegoed aanhangt. Tijdens haar proeftijd moet ze in een instelling voor begeleid wonen verblijven en na haar celstraf blijft ze onder toezicht staan als de reclassering dat nodig vindt.