In september grote verkeershinder op A12

De A12 gaat eind september negen dagen dicht wegens werkzaamheden tussen knooppunt Oudenrijn en Nieuwerbrug (13). Verwacht wordt dat het verkeer hier flinke hinder van ondervindt. Grootschalige omleidingen bieden alternatieve routes om de A12 te vermijden.

De werkzaamheden zijn gepland van maandag 27 september 21:00 uur tot donderdag 7 oktober 05:00 uur.

Ook zonder deze werkzaamheden is in deze periode extra drukte op de weg te verwachten. De vakantieperiode is dan voorbij. Tegelijkertijd vervalt dan ook het advies om thuis te werken.

Adviesroutes

Richting Rotterdam zijn er adviesroutes via de A2, A27 en A15. Richting Den Haag wordt het verkeer via de A2, A9 en A4 omgeleid. Er gelden diverse grootschalige adviesroutes. De extra reistijd kan oplopen tot 60 minuten.

Groot onderhoud A12

De A12 wordt afgesloten omdat groot onderhoud nodig is. Ook wordt er nieuw asfalt tussen Woerden en Nieuwerbrug aangebracht. Daarnaast zijn er tegelijkertijd ook werkzaamheden op de trajecten Oudenrijn – Woerden en Nieuwerbrug – Reeuwijk.

Op de website Van A naar Beter kunt u controleren welke invloed deze afsluiting heeft op uw reistijden.

Bron: Zoetermeer.nieuws.nl