OM: opsporingsonderzoek antisemitische muurschildering Berghuis

Politie en justitie zijn een opsporingsonderzoek gestart naar de maker(s) van een muurschildering van oud-Feyenoordspeler Steven Berghuis. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van groepsbelediging en aanzetten tot haat.

De graffiti is vermoedelijk in de nacht van 23 op 24 juli aangebracht, op een muur in een Rotterdamse woonwijk. De overstap van Berghuis van Feyenoord naar Ajax leidde al tot extreme en veelal haatdragende reacties. Met de muurschildering in Rotterdam is volgens het OM “een duidelijke grens” overschreden.

Berghuis werd in de inmiddels verwijderde tekening afgebeeld als slachtoffer van de holocaust. Hij was getekend in gestreepte kampkleding, met een gele Jodenster op zijn borst, een keppeltje op zijn hoofd en een grote neus. Bij de tekening stond ‘Joden lopen altijd weg’.

Eind juli zette justitie al een strafrechtelijk onderzoek in gang. Die was gericht op de vraag of er sprake was van een strafbare uiting. Het CIDI deed aangifte van groepsbelediging, aanzetten tot haat en discriminatie en het opzettelijk beledigen op grond van ras, godsdienst en levensovertuiging.

Politie en OM zijn op zoek naar getuigen, die hen op het spoor van de maker of makers van de schildering kunnen zetten.