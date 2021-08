Twee agenten en verdachte gewond bij schietincident Dordrecht

Bij een schietincident in Dordrecht zijn woensdagavond twee agenten gewond geraakt, evenals een verdachte. In totaal zijn drie verdachten aangehouden, meldt de politie.

De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op dat moment waren zij aanspreekbaar, aldus een woordvoerster van de politie. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. “Het onderzoek moet uitwijzen wat er is gebeurd, waarom er is geschoten en door wie.”

Onder meer de Toulonselaan en de Christiaan de Wetstraat zijn afgezet. Op de plaats van het incident wordt momenteel onderzoek gedaan. Rijnmond meldt dat op videobeelden te horen is dat er zeker elf keer is geschoten. Andere ooggetuigen spreken van meer schoten. Ook meldt de regionale omroep dat handhavers volgens ooggetuigen op een auto-inbraak afkwamen, die snel uit de hand liep.

“Inmiddels is bekend dat bij de heftige schietpartij in onze stad eerder vanavond twee agenten gewond zijn geraakt”, twitterde Wouter Kolff, de burgemeester van Dordrecht. “Vreselijk en onwerkelijk voor hun familie, naasten en ook voor de collega‚Äôs, met wie ik zeer meeleef.”