Kickbokser Badr Hari gaat knock-out in Ahoy

Kickbokser Badr Hari heeft weer een nederlaag moeten incasseren. De 36-jarige Hari ging in de tweede ronde van zijn partij tegen Arkadiusz Wrzosek knock-out, nadat de Pool hem op het hoofd had getrapt. De Amsterdamse Marokkaan had de eerste ronde in Ahoy gedomineerd, maar ging in de ronde erna neer en wist zich niet meer binnen 10 seconden op te richten. Tot teleurstelling van zijn vele fans in het publiek in het Rotterdamse sportpaleis.

Het roept de vraag op of de carrière van Hari nu wellicht voorbij is. Hij wil het graag nog eens opnemen tegen Rico Verhoeven, de Brabander die al jarenlang de wereldkampioen is bij de zwaargewichten van Glory. De twee kickboksers namen het de afgelopen jaren twee keer tegen elkaar op; twee keer won Verhoeven omdat Hari geblesseerd raakte.

De Amsterdammer moest het eind vorig jaar voor lege tribunes in Ahoy ook afleggen tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi, die hem in de derde ronde knock-out sloeg. Om weer in aanmerking te komen voor een duel met Verhoeven, had Hari zaterdag in ieder geval moeten winnen van de relatief onbekende Pool Wrzosek. Wederom eindigde de partij echter in een grote teleurstelling voor Hari.