Waalsdorpervlakte en Oranjehotel voortaan rijksmonument

De Waalsdorpervlakte en het zogeheten Oranjehotel, zoals de Scheveningse gevangenis tijdens de Duitse bezetting werd genoemd, zijn sinds zaterdag een rijksmonument. Demissionair minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) maakte dat bekend tijdens de 76e jaarlijkse herdenking van het Oranjehotel.

Volgens Van Engelshoven is de beste manier om “zo’n weerzinwekkende plek” tot nut te laten zijn ervoor te zorgen dat het goed bewaard blijft. “Een veelzeggende status meegeven helpt ook. Dat is betekenisvol.”

In het Oranjehotel hielden de bezetters ongeveer 25.000 mensen gevangen, onder wie tal van verzetsmensen. Honderden van hen werden vervolgens naar de Waalsdorpervlakte in de duinen bij Wassenaar gebracht om er doodgeschoten te worden.

Bij de herdenking waren ook Jan Anthonie Bruijn en Vera Bergkamp aanwezig, respectievelijk de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

Rijksmonumenten komen in aanmerking voor verschillende subsidies die eraan bijdragen dat de monumenten in stand worden gehouden. Ook is voor bijvoorbeeld verbouwing of aanpassing van een monument een vergunning nodig van burgemeester en wethouders.