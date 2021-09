‘Bronzen’ Belg Abdi op recordjacht in marathon Rotterdam

De Belgische atleet Bashir Abdi wil op 24 oktober in de veertigste editie van de marathon van Rotterdam een aanval doen op het Europees record. “Rotterdam is voor mij dé stad van de marathon”, zegt de 32-jarige Abdi, die deze zomer in Japan brons won op de olympische marathon.

“Er ligt een snel parcours en de organisatie is altijd top. Bovendien voelt ‘Rotterdam’ voor mij als een thuiswedstrijd. Dat heb ik nergens anders. Als ergens het Europese record voor mij haalbaar is, is het hier, maar ik zal er wel mijn uiterste best voor moeten doen”, zegt Abdi, die een persoonlijke record heeft van 2.04.49. Het Europees record is met 2.04.16 in handen van Kaan Kigen Özbilen. Deze tot Turk genaturaliseerde Keniaan liep die tijd in 2015 in Valencia.

Abdi dankte het brons in de olympische marathon aan zijn vriend en trainingsmaat Abdi Nageeye. De Nederlander zweepte hem in de slotkilometer op om voor een medaille te gaan. Samen haalden ze in een lange eindsprint de Keniaan Lawrence Cherono in, waarna Nageeye naar het zilver liep. De Nederlands recordhouder (2.06.17) slaat dit najaar Rotterdam over en loopt op 7 november de marathon van New York.

Abdi begint in Rotterdam aan zijn zesde marathon. Hij maakte in 2018 zijn debuut op de klassieke afstand van 42,195 kilometer in de Maasstad met de achtste plaats in 2.10.46. “Ik ben al redelijk goed hersteld van de Spelen”, zegt de geboren Somaliër. “Zondag loop ik in Engeland de Great North Run, een halve marathon, en weet ik meer over waar ik sta. Als voorbereiding op de marathon van Rotterdam ga ik in elk geval daarna op trainingsstage naar Frankrijk.”

Directeur Mario Kadiks van de marathon van Rotterdam is blij met de komst van Abdi. “Hij is ambitieus en we kijken uit naar zijn optreden in Rotterdam. Ondertussen zijn we in volle voorbereiding op ons 40-jarige jubileum. Daarbij zijn wij ook afhankelijk van de regelgeving rond corona. Wij hopen dat de regering ons voldoende ruimte geeft om onze marathon op een mooie manier te organiseren. Daarbij is van groot belang dat wij snel duidelijkheid krijgen van Den Haag over eventuele beperkingen, zodat wij tijdig de noodzakelijke maatregelen kunnen nemen.”

De marathon van Rotterdam kon in april vorig jaar niet doorgaan vanwege de coronapandemie. De organisatie besloot de wedstrijd voor dit jaar te verplaatsen van april naar oktober.