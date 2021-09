Zorgverleners en SP voeren actie voor meer salaris in Den Haag

Zo’n vijftig zorgverleners voeren met een lang spandoek actie voor hogere salarissen in de zorgsector bij de Hofvijver in Den Haag. Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Cares, is bij de demonstratie aanwezig. Bij de actie zijn ook de SP en vakbonden NU’91, FNV en CNV betrokken.

Op het spandoek dat de zorgverleners vasthouden staat: ‘De zorg verdient een eerlijke beloning’. Het is 130 meter lang en elke millimeter van het doek staat symbool voor de steunbetuigingen voor hogere zorgsalarissen die de SP heeft opgehaald, oftewel 130.000 handtekeningen.

De actievoerders hopen dat hun boodschap aankomt bij de Tweede Kamer, die donderdag debatteert over corona. Dan wordt er ook gesproken over de zorgsalarissen. De betogers zien ook graag dat het demissionaire kabinet meer geld beschikbaar stelt voor de zorg op Prinsjesdag.

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen loopt de werkdruk in de zorg op en moeten de salarissen in de sector nu omhoog. “Dit kabinet is demissionair, maar de zorg is dat natuurlijk niet. Het enige smoesje wat ze nog hebben om niet de zorgverleners een fatsoenlijke waardering, een eerlijke beloning, een hoger salaris te geven is: wij zijn demissionair. Maar de zorg kan niet wachten.”

Dat de werkdruk in de zorg de afgelopen tijd is opgelopen, merkt ook Marjolein Kool. Ze werkt 38 jaar in de zorg, waarvan 30 jaar als anesthesiemedewerker. “Mijn werk is veranderd van zorgen voor patiĆ«nten naar productie draaien met patiĆ«nten. Steeds meer, steeds korter, steeds sneller. En het liefst zo goedkoop mogelijk. De passie en liefde voor het vak worden uitgebuit.”

Diederik Gommers is bij de actie omdat “er meer verpleegkundigen weggaan dan blijven”. “En dat doet me zeer, dat moeten we stoppen met elkaar.” De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Cares stelt dat de zorgverleners een compensatie moeten krijgen, aangezien zij het ‘vangnet’ zijn van het risico van de versoepelingen die dinsdag werden aangekondigd in de coronapersconferentie. Ook vindt hij dat de zorgsector samen sterk moet staan. “Ik denk dat wij samen moeten zeggen: wij schalen niet meer op. Want er hoort iets tegenover te staan.”