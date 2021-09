Vreugdevuren Den Haag kunnen dit jaar doorgaan

Bij de komende jaarwisseling kunnen waarschijnlijk weer vreugdevuren in Den Haag worden aangestoken. De buurt Duindorp heeft daar inmiddels een evenementenvergunning voor verkregen. Over Scheveningen wordt de knoop volgende week doorgehakt, na een gesprek van burgemeester Jan van Zanen met de organisatoren. Dat gesprek gaat over maatregelen ter bescherming van de paviljoens die tijdens de winter op het strand mogen blijven staan.

Ook op twee andere plekken in Den Haag, in de wijken Laak en Escamp, komt waarschijnlijk een vreugdevuur. Zij krijgen hun vergunning “zo snel mogelijk na die van Scheveningen”, laat de gemeente weten. Volgens de gemeente voldoen de vergunningen aan alle eisen.

De vreugdevuren waren tientallen jaren lang een traditie in Den Haag. Buurten bouwden hoge stapels van kratten en kerstbomen. Vooral tussen Scheveningen en Duindorp, twee buurten die vlak bij elkaar liggen, ontstond een rivaliteit. Dat ging mis bij de jaarwisseling 2018-2019. Door de harde wind ontstond bij Scheveningen een vonkenregen. Brandende stukjes hout vlogen over de huizen, waardoor op meerdere plekken branden ontstonden. Bij onderzoek bleek dat de bouwers zich niet aan de afspraken met de gemeente hadden gehouden. De torens werden hoger dan afgesproken, en de gemeente zag dat door de vingers uit angst voor ongeregeldheden. Het onderzoek leidde tot het opstappen van burgemeester Pauline Krikke.

Om herhaling te voorkomen moeten de houtstapels in Scheveningen en Duindorp veel kleiner worden dan vroeger. Bij de komende jaarwisseling mogen de stapels maximaal 10 meter breed, 10 meter lang en 10 meter hoog zijn. Vergeleken met de laatste vreugdevuren is dat ongeveer de helft van de lengte en de breedte en een kwart van de hoogte.

De organisatoren hebben nog meer vergunningen nodig voor ze daadwerkelijk witte rook krijgen. Zo moeten Duindorp en Scheveningen ook nog een vergunning krijgen van de provincie Zuid-Holland, omdat de rook mogelijk richting een beschermd natuurgebied trekt. Daarnaast moet de gemeente nog een milieu-ontheffing geven voor alle vier de vuren.