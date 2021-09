Rotterdam roept noodtoestand uit voor het klimaat

Het Rotterdamse stadsbestuur vindt dat er meer actie ondernomen moet worden om de klimaatcrisis aan te pakken en roept daarom de noodtoestand uit voor het klimaat. De stad neemt zelf meer maatregelen maar wil daarnaast ook dat het nieuwe kabinet vaart zet met het behalen van de klimaatdoelen.

Omdat Rotterdam in een rivierdelta ligt en dus extra kwetsbaar is voor klimaatverandering is een actieve klimaataanpak snel nodig, aldus het stadsbestuur. Volgens Duurzaamheidswethouder Arno Bonte is de stad zelf momenteel nog verantwoordelijk voor 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot. “Daarom voelen we een morele verantwoordelijkheid om voorop te lopen in het aanpakken van de klimaatcrisis.”

Om uitstoot van broeikasgassen te verminderen is drie jaar geleden het Rotterdams Klimaatakkoord gesloten, een samenwerking tussen de gemeente en ruim honderd bedrijven. De bedoeling was om de uitstoot in 2030 met 49 procent omlaag gebracht te hebben, maar het stadsbestuur wil nu extra gas geven door te gaan voor 55 procent in 2030, naar de richtlijn van de Europese Commissie. Dit moet onder meer bereikt worden door het tempo van de bouw van windmolenparken op te voeren en het leggen van 2 miljoen zonnepanelen op Rotterdamse daken.

Ook heeft Rotterdam een investeringsfonds van 130 miljoen euro opgericht om bedrijven, verenigingen en inwoners te helpen om groene investeringen te doen en krijgt de stad 58,5 miljoen euro van de Europese Commissie om de haven te vergroenen.

Onder andere Amsterdam, Utrecht en Haarlem gingen Rotterdam voor in het uitroepen van de noodtoestand voor het klimaat, evenals Parijs, Londen en New York.