Twee aanhoudingen na schietpartij in Rotterdam

De politie heeft zaterdagavond in Rotterdam twee verdachten aangehouden na een schietpartij. Daarbij raakte niemand gewond, aldus een politiewoordvoerder.

Op de Frederikdwarsstraat in Crooswijk werden meerdere schoten gelost. “Volgens ooggetuigen reden er daarna meerdere jongeren op scooters verschillende kanten op”, aldus de woordvoerder. Even later arresteerde de politie in de omgeving twee jongeren. De politie doet nog verder onderzoek naar hun precieze rol.

Op de plek waar het schietincident plaatsvond, is een kogelhuls gevonden. De politie onderzoekt nog waarom er werd geschoten.