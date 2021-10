Den Haag: Extinction Rebellion mag binnen de regels actievoeren

De gemeente Den Haag gaat de demonstraties van klimaatactiegroep Extinction Rebellion komende week zo veel mogelijk faciliteren. Wel moeten de acties ordelijk verlopen, mogen de demonstranten geen wegen of kruisingen blokkeren of gebouwen bekladden of beklimmen. Als dat toch gebeurt of als er zich andere “wanordelijkheden” voordoen, dan treedt de politie op.

“Het demonstratiebeleid in Den Haag is gericht op mogelijk maken, niet op beperken. Dit geldt voor aangekondigde demonstraties, maar, indien mogelijk, ook voor niet aangekondigde demonstraties.” Wel staat volgens de gemeente de veiligheid van politiemensen, omstanders en de demonstranten zelf voorop. Zo moeten wegen vrij blijven voor hulpdiensten.

De actievoerders willen maandag tot en met vrijdag in Den Haag (blokkade)acties voeren, zowel met “een legaal programma” als met “disruptieve acties”. Onder meer met een blokkade op het kruispunt tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat willen ze “eisen dat de overheid Nederland in 2025 klimaatneutraal maakt op een rechtvaardige manier”.

Volgens de gemeente zijn er drie acties aangekondigd op woensdag, donderdag en vrijdag. Over de andere acties weigert de groep informatie te geven, aldus de gemeente. Komende woensdag wil de groep door het centrum van Den Haag lopen, in de buurt van het Lange Voorhout, niet ver van het Binnenhof. Een dag later lopen de demonstranten een grotere ronde door het centrum van Den Haag. De route van vrijdag is nog niet bekend.