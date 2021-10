Nieuwste cruiseschip ‘Rotterdam’ komt naar Rotterdam

Het nieuwe cruiseschip met de naam Rotterdam zal donderdagmorgen rond 10.00 uur voor het eerst aanmeren bij de cruiseterminal aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Het is het zevende schip in de geschiedenis van bijna de 150 jaar oude rederij Holland America Line (HAL) met de naam van de stad waar het bedrijf in de 19e eeuw werd opgericht.

Het 300 meter lange nieuwe vaartuig, dat 2668 passagiers en ruim 900 personeelsleden kan herbergen, blijft tot en met vrijdagmiddag in Rotterdam, waarna het koers zal zetten naar Amsterdam. Daar vertrekt het schip op woensdag 20 oktober voor de eerste trans-Atlantische oversteek naar de haven van het Amerikaanse Fort Lauderdale in Florida.

De bekendste voorloper van de nieuwe Rotterdam is ongetwijfeld de vijfde versie, het stoomschip (SS) Rotterdam, dat bij de HAL dienst deed van 1959 tot 1997. Het 228 meter lange schip ligt tegenwoordig in de Rotterdamse Maashaven, een paar honderd meter van de cruiseterminal en doet dienst als hotel, restaurant en evenementenlocatie.

Het zesde schip, MS Rotterdam, heeft van 1997 tot vorig jaar onder de vlag van de HAL gevaren. Vorig jaar is het schip voor 32 miljoen euro verkocht aan Fred Olsen Cruise Lines en vaart verder onder de naam Borcalis.