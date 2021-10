Danone investeert in babyvoedingfabriek Nutricia in Zoetermeer

De Franse voedingsmiddelenfabrikant Danone gaat de fabriek van dochterbedrijf Nutricia in Zoetermeer moderniseren. Daardoor wordt de productiecapaciteit van baby- en medische voedingen vergroot. Daarnaast moet de fabriek straks een stuk minder energie en water verbruiken. Hoeveel de verbouwing van de fabriek gaat kosten, heeft Danone nog niet bekendgemaakt.

Nutricia, dat dit jaar 125 jaar bestaat, maakt in Zoetermeer medische babyvoeding en voeding voor patiƫnten op bijvoorbeeld de intensive care. Dat wordt overal ter wereld verkocht. De verbouwing van de fabriek moet in 2026 zijn afgerond.

Danone investeerde eerder al 240 miljoen euro in een babyvoedingsfabriek van Nutricia in het Noord-Brabantse Haps. Die werd in 2019 geopend.