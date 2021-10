Woontoren Zalmhaven bereikt 215 meter, hoogste complex in Benelux

De bouwers van de woontoren aan de Zalmhaven in Rotterdam bereiken donderdag op 215 meter boven de grond het hoogste punt. Daarmee wordt het meteen ook het hoogste woongebouw in de Benelux.

Het gebouw telt twee torens van 70 meter hoog en een van 215 meter die met elkaar verbonden zijn. In totaal telt het complex ruim 450 huur- en koopwoningen. Op de bovenverdieping van de hoogste toren komt een restaurant en een publiek toegankelijk panoramisch uitkijkpunt op 185 meter hoogte.

De eerste bewoners van een van de twee lagere gebouwen hebben inmiddels hun intrek genomen. Vanaf januari 2022 worden de woningen in de hoogste toren opgeleverd. Van de ruim 250 koopwoningen zijn nog slechts drie huizen beschikbaar. Wel zijn nog tientallen woningen beschikbaar voor potentiĆ«le huurders. “De verkoop verloopt boven verwachting goed,” zegt projectontwikkelaar Michelle Corbeau van bureau AM.

De bouw van het complex begon in 2018, de ontwikkeling ervan al in 2013. Voor de fundering van de hoogste toren zijn 165 betonnen palen met een lengte van 63 meter de grond in geboord. “De Zalmhaventoren ook is het hoogste prefab-gebouw ter wereld. Alle onderdelen van het gebouw, met uitzondering van het gestorte beton, zijn elders in elkaar gezet, vervoerd naar de Zalmhaven en daar geassembleerd”, vertelt Edwin van Leeuwen, ontwikkelingsmanager van Amvest.

Rotterdammers kunnen het bereiken van het hoogste punt meebeleven via een lichtshow met de toren als middelpunt. Het is op donderdag- en vrijdagavond tussen 20.00 en 23.00 uur vanuit veel plekken in de stad te zien.