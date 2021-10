Museum Voorlinden viert eerste lustrum met Picasso en Giacometti

Museum Voorlinden in Wassenaar opent zaterdag een tentoonstelling over Pablo Picasso (1881-1973) en Alberto Giacometti (1901-1966). Het museum viert zijn vijfjarig bestaan met de expo over de wereldberoemde kunstkameraden.

Het Musée national Picasso-Paris en Fondation Giacometti in Parijs maakten mogelijk dat Voorlinden zijn bezoekers kan laten zien hoe deze twee grootheden elkaar inspireerden en uitdaagden. Ze leerden elkaar kennen in 1931 en hun contact bepaalde mede hun ontwikkeling.

De tentoonstelling duurt tot medio februari. Het particuliere Museum Voorlinden werd in 2016 geopend. Het biedt in de eerste plaats onderdak aan de kunstverzameling van de industrieel Joop van Caldenborgh, de Caldic Collectie, maar er zijn ook tijdelijke exposities met geleend werk.