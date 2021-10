Castelein blijft langer topman Havenbedrijf Rotterdam

Allard Castelein blijft nog anderhalf jaar president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij is door de aandeelhouders benoemd voor een derde termijn. Die loopt tot de zomer van 2023 en dan verlaat hij het bedrijf.

Castelein begon op 1 januari 2014 als president-directeur. Eind dit jaar loopt zijn tweede termijn af. Het Havenbedrijf Rotterdam geeft aan dat het normaal gebruikelijk is om bestuurders voor twee termijnen te benoemen, maar dat er vanwege onder meer de coronacrisis en de energietransitie voor gekozen is om Castelein een extra termijn te behouden.

De haven had in eerste instantie veel last van wegvallende goederenstromen toen de wereldeconomie door de coronacrisis stilviel, maar toen het herstel kwam werd het juist erg druk met schepen uit met name Aziƫ.

Ook de energietransitie is een belangrijk thema voor Rotterdam. De haven is nu nog goed voor de import van brandstoffen als kolen en de productie van brandstoffen en chemicaliĆ«n in de aanwezige raffinaderijen. Castelein laat weten dat Rotterdam “een grote bijdrage kan leveren aan de verduurzaming en het verdienvermogen van Nederland”. De haven werkt onder meer mee aan systemen voor CO2-opslag en wil een grote rol gaan spelen op het gebied van groene waterstof.